Die Knöchelverletzung von Manny Machado könnte das NL-Playoff-Rennen komplett verändern

Manny Machado war wahrscheinlich der MVP-Favorit der National League auf dem Weg zum Sonntag. Jetzt wissen wir nicht, wann er das Feld wieder sehen wird. Der Superstar der San Diego Padres erlitt eine brutale Verletzung am linken Knöchel, als er versuchte, am Sonntag im ersten Inning gegen die Colorado Rockies ein Infield-Single zu spielen. Wenn er eine Weile ausfällt, könnte das den gesamten Zustand des NL-Playoff-Rennens verändern.

Die Verletzung wird an dieser Stelle als Knöchelverstauchung bezeichnet, aber es sah wirklich schlimm aus. Machado musste vom Feld geholfen werden und konnte sein verletztes Bein nicht stark belasten. Er schien ernsthafte Schmerzen zu haben und ein langwieriger IL-Aufenthalt scheint wahrscheinlich. Das bedeutet, dass die Padres für eine Weile ohne Machado und Fernando Tatis Jr. auskommen würden, so wie sie die Los Angeles Dodgers auf der NL West erwischt hatten. San Diego ging am Sonntag ein halbes Spiel hinter den Jungen in Blau an den Start und hatte die drittbeste Bilanz in der NL.

Hier ist das Video von Padres-Superstar Manny Machado erleidet eine grausame Knöchelverletzung. #Padres pic.twitter.com/IoeooH5nat

– Borna Nazari (@thehogwatch)

Wie wir bereits angemerkt haben, haben die Padres diese Position dank phänomenaler Startaufstellung erreicht, obwohl sie offensiv zu kämpfen hatten. Machado hat sie den größten Teil des Jahres getragen, während Tatis von einem gebrochenen Handgelenk heilt. Ohne ihren Star Third Baseman sieht die Aufstellung der Padres unglaublich schwach aus.

Machado ist derzeit Fünfter in der NL im Schlagdurchschnitt (.328) und hat 12 Homeruns, 46 RBIs und eine Schrägstrichlinie von .400/.328/.545 und sein fWAR von 4,2 führt die gesamte Major League Baseball an. Offensiv und defensiv war er spektakulär und vielleicht der beste, den wir je gesehen haben. Diese Verletzung kommt zum ungünstigsten Zeitpunkt.

Ohne Machado, der die Offensive aufhebt, sollte San Diego kämpfen. Das wird anderen Teams wie den San Francisco Giants, den Atlanta Braves, den Milwaukee Brewers, den St. Louis Cardinals und den Philadelphia Phillies die Tür öffnen, um die Padres einzuholen und zu übertreffen.

Am Sonntag beendeten die letztplatzierten Rockies einen Drei-Spiele-Sweep der Padres, in dem sie San Diego übertrafen 40-. Die Brüder hatten am Wochenende einige unterdurchschnittliche Pitching-Leistungen, aber ihre Offensive zeigte sich in Coors Field nie wirklich. Jetzt, ohne Machado, werden die Dinge viel schlimmer.

Wenn Machado bis zu einem Monat oder länger fehlen wird, muss Padres General Manager AJ Preller vielleicht kommen aggressiv bei der Suche nach einem anderen Schläger für das Team. Wenn er es nicht kann, wäre es nicht schockierend zu sehen, wie San Diego die Gesamtwertung herunterstürzt.

