Startseite/Welt/ Die lächerliche Tommy Pham – Joc Pederson Fantasy Football Slap Story zeigt jetzt den „schlechtesten Kommissar“ Mike Trout Die lächerliche Tommy Pham – Joc Pederson Fantasy Football Slap Story zeigt jetzt den „schlechtesten Kommissar“ Mike Trout

Tommy Pham hat Joc Pederson am Freitag geschlagen. Es ist fast eine Woche her und es sickern weiterhin Details heraus, von denen jedes dümmer erscheint als das vorherige. Die Geschichte ist sowohl fesselnd als auch lustig, weil sie so einzigartig lahm und uninteressant ist.

In erster Linie ist dies eine Geschichte über Fantasy-Fußball. Wie das alte Sprichwort sagt: „Niemand kümmert sich um dein Fantasy-Team.“ Doch hier diskutieren wir eine Woche lang über etwas, das in einer Fantasy-Football-Liga passiert ist, an der keiner von uns beteiligt ist. Und es ist jetzt Juni. Wie verkorkst ist es, dass die größte Geschichte im Baseball darüber handelt, was die Boys of Summer im Herbst im Internet machen?

Am Wochenende versuchte Joc Pederson, dem Ohrfeigen-Vorfall einen Kontext zu geben, indem er ein GIF teilte, das er im Gruppenchat gepostet hatte.

Am Dienstag, als Tommy Pham bereitete sich darauf vor, seine Fantasy-Football-Slap-Sperre abzulegen, er sprach mit Bob Nightengale und ließ die Geschichte nicht sterben. Über den Cinicinnati Enquirer:

Schauen Sie sich einfach diese Sammlung von Wörtern an. Es ist absolut lächerlich, jemandem zu sagen, den Sie kennen, es aufzuschreiben und sowohl in eine Zeitung als auch ins Internet zu stellen. Pham möchte, dass die Welt erfährt, dass er einen Mann nicht wegen eines Gifs, sondern wegen vier oder fünf Gifs geohrfeigt hat. Gifs, die Witze über die San Diego Padres waren, ein Team, das verloren hat 24 ihres Finales Spiele der letzten Saison unten zu beenden. 500 und verpasste die Playoffs.

Und am Ende dieses Zitats wird es wirklich interessant. Entschuldigung, ich meinte am Ende dieses Zitats war es weiterhin sehr uninteressant, weil wir gerade ernsthaft über Fantasy-Football-Regeln sprechen. Jedenfalls ist dies der Teil der Geschichte, in dem einer der besten Baseballspieler aller Zeiten ins Spiel kommt. Pham gibt Mike Trout die Schuld, der irgendwie der Auftraggeber dieser Clownshow ist. Via The Cincinnati Enquirer: