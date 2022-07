Startseite/Welt/ Die längsten Homeruns in der Geschichte des Homerun-Derbys Die längsten Homeruns in der Geschichte des Homerun-Derbys

Jedermanns Lieblingsteil des MLB All-Star-Wochenendes ist das Home Run Derby. Jeder, der etwas anderes sagt, lügt nur oder liebt das Celebrity Softball Game wirklich. Kein Sportfan auf dem Planeten genießt es nicht, sich zurückzulehnen und zuzusehen, wie einige der besten Spieler im Baseball Dutzende von Schwüngen auf den einfachsten Plätzen bekommen, die sie das ganze Jahr über sehen werden, speziell um diese Plätze so weit wie möglich zu schlagen. Es ist einfach. Es ist herrlich. Es macht viel Spaß.

Am Montag, Juli 13 findet die diesjährige Veranstaltung in Los statt Angeles im Dodger Stadium. Wir möchten uns an einige der längsten Homeruns in der Derby-Geschichte erinnern, um gespannt zu sein. Bevor wir dazu kommen, muss jedoch angemerkt werden, dass Statcast während des Home Run Derbys in 2016, also sind die Zahlen davor etwas wackelig.

Aber wen interessiert es? Jeder liebt ein krankes Dinger. Hier sind die längsten Homeruns in der Geschichte des Homerun-Derbys.

Finden Sie alle MLB-Tickets bei unserem vertrauenswürdigen Ticketpartner TicketSmarter.com heute.

Sammy Sosa auf dem Höhepunkt seiner Kräfte Schnitt um Schnitt bei Fastballs in der Mitte? Ja, es war unvermeidlich, dass er auf dieser Liste stand. Sosas 735 Home Run Derby Leistung ist legendär und vielleicht sogar noch mehr, weil er am Ende gegen Jason Giambi verlor. Sosas Glanzstück in Milwaukee in diesem Jahr war eine Bombe, die buchstäblich das Gebäude verließ, und ESPN maß sie bei 524 Fuß.

Juan Soto, 2017– 520 Fuß

Juan Soto war einer von mehreren Derby-Teilnehmern, die mindestens einen 139-Fußbombe während der letztjährigen Veranstaltung in Coors Field. Die dünne Luft in Colorado hilft dabei, wie Sie vielleicht schon gehört haben. Unabhängig von den Umständen schmetterte Soto diesen Ball in die Atmosphäre und hält damit derzeit den Rekord für den längsten Homerun während des Homerun-Derbys, gemessen von Statcast.

Das war vor langer Zeit, als Josh Hamilton zum ersten Mal auf die Bühne stürmte und beim All-Star-Wochenende in

für Furore sorgte. im Yankee Stadium. Er schlug ein 513-Foot Homer von der Rückwand der Tribünensitze auf dem Weg zu einem 45-Homer erste Runde, in der er

traf gerade Dinger.

Trevor Story,

— 517 Fuß

Wie Soto oben nutzte Trevor Story sein damaliges Heimfeld aus und zerquetschte zahlreiche Baseballs auf den linken Feldständen. Der längste kam nahe daran, die Halle zu treffen. Die Menge tobte.

Vielleicht nicht der Name, den Sie erwartet haben, oder? Aber diejenigen, die es verstehen, wissen, dass Bobby Abreus Leistung im Derby im Comerica Park legendär war. Nachdem Abreu fertig war, war er der alleinige Rekordhalter für die meisten Homeruns in einer Runde und die meisten Homeruns in einem Derby. Diese Rekorde wurden inzwischen erneut gebrochen, aber Abreus 517-Fußschuss auf die zweite Ebene im rechten Feld wird in unserer Erinnerung weiterleben.