Nun… Wir haben gerade eine ganze Saison gesehen, in der die Lakers ziemlich dysfunktional waren, und so Soweit wir das beurteilen können, lag dies zumindest teilweise an Westbrooks Unfähigkeit, sich für das Wohl des Teams zu opfern. Los Angeles brauchte kein Triple-Double Westbrook. Sie brauchten einen Westbrook, der sich in der Verteidigung den Arsch aufriss, während er Bildschirme aufstellte und in der Offensive schnitt und seine Schüsse sehr sorgfältig auswählte. Die Lakers waren zwar für einen sehr kleinen Prozentsatz des letztjährigen Zeitplans in voller Stärke, aber Westbrook tat einfach nichts von dem, was sein Team brauchte. Frank Vogel wurde deswegen gefeuert.

Jetzt ist Darvin Ham der Cheftrainer und er wird Berichten zufolge die Unterstützung des Front Office benötigen was es braucht, um Spiele zu gewinnen. Einschließlich Bankdrücken Westbrook. Wie denken wir, würde Westbrook in dem wahrscheinlichen Szenario reagieren, dass Beverley über ihn anfängt? Oder schließt zumindest Spiele anstelle von ihm? Es macht allen Basketballsinn der Welt, Westbrook die zweite Mannschaft leiten zu lassen und Beverleys Verteidigung auf dem Platz zu haben, wenn es am wichtigsten ist.

Die Lakers wissen das alles besser als wir. Aus diesem Grund gehen viele davon aus, dass sie bereits einen Trade für Westbrook haben. Die Chemie in den Umkleidekabinen ist entscheidend und angesichts all dessen, was über Westbrooks Haltung in LA berichtet wurde, ist es sehr schwierig, eine Zukunft zu sehen, in der er und Beverley dasselbe Trikot tragen und gut miteinander auskommen. Für Beverley einzutauschen und dann Westbrook im Austausch für Buddy Hield und Myles Turner beispielsweise zu den Pacers zu schicken, ist ein Paar Züge, die eine Menge Sinn machen. Nur für Beverly zu handeln, tut es nicht.

Vielleicht liegen wir alle falsch. Vielleicht hatte Westbrook in dieser Offseason seinen Come to Jesus-Moment darüber, wohin seine Karriere führt, und ist bereit, alles beiseite zu legen, um seine erste Meisterschaft zu erreichen. Aber das scheint nicht wahrscheinlich, oder?

2022

2022