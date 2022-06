Startseite/Welt/ Die legendäre Fantasy Football League von Mike Trout ist eine Riesenchance für Major League Baseball Die legendäre Fantasy Football League von Mike Trout ist eine Riesenchance für Major League Baseball Die New York Mets und die Los Angeles Angels waren in ESPNs Sunday Night Baseball zu sehen, und ihre Produktionseinheit zog alle Fäden, die erforderlich waren, um Mike Trout sicherzustellen beantwortete Fragen vor der Kamera über das ganze Drama rund um die Fantasy-Football-Liga, die er als Kommissar überwacht. Dies war das spaßige und gewinnorientierte Unterfangen, das zu bösem Blut zwischen Joc Pederson und Tommy Pham führte, das darin gipfelte, dass letzterer ersteren auf den Kopf schlug. Von Karl Ravech aufgepäppelt, gab Trout seinen bisher ausführlichsten Kommentar zur Situation ab. Mike Trout sprach über seine „legendäre“ Fantasy-Football-Liga 🏈😅 „Ich sage es dir gleich, wahrscheinlich holst du dir einen anderen Kommissar.“ pic.twitter.com/lZqk9cQ5qw – ESPN (@espn) Juni 30, 426 Trout scheint die Barney-Stinson-Annäherung an das Leben anzuwenden und zu akzeptieren, dass, obwohl die Dinge seltsam wurden, es wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass sie es auch waren legendär. Er ließ auch weiterhin Brotkrümel fallen und schlug vor, dass die Liga nächstes Jahr unter neuer Leitung stehen wird, denn wer braucht schon den Ärger, sich mit Verzichtsdrähten und Streitereien darüber zu befassen, ob Tayson Hill als knappes Ende aufgeführt werden sollte, wenn Sie auf einem $

sind? Millionen Vertrag?

Meine Aus dem Interview, das vielleicht am meisten von Trouts Persönlichkeit gezeigt hat, konnte man mitnehmen, dass Baseball einen Weg finden sollte, diese seltsame, etwas interessante Geschichte zu nutzen. Netflix hat das Interesse an der Formel 1 geweckt, und die PGA Tour arbeitet hart daran, dasselbe mit Reality-Shows über die Off-Field-Heldentaten ihrer Stars zu tun. Hier haben wir Trout, eine der größten Größen aller Zeiten, die noch chiffriert und dazu genutzt werden muss, Aufsehen zu erregen, an der Spitze eines harmlosen Skandals, dem alle gerne folgten.

Und wenn Sie glauben, dass die Leute nicht einschalten würden, um etwas über die Fantasy-Football-Liga von jemand anderem zu hören, lassen Sie mich Sie fragen: a Zusatzfrage. Warum marschieren dann Leute auf den Straßen und fordern, dass Rafi von The League ein eigenes Projekt bekommen? Schachmatt dort.