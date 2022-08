Startseite/Welt/ Die Leute zahlen viel Geld, um Gäste bei Podcasts zu sein Die Leute zahlen viel Geld, um Gäste bei Podcasts zu sein

Jeder hat einen Podcast. Manche Leute haben sogar einen zweiten oder dritten Podcast. Wir haben im Wesentlichen die Audio-Singularität erreicht. Daher kennt jeder die besonderen Herausforderungen, Gäste für diese Podcasts zu buchen. Denn wer potenziell in Erscheinung tritt, hat wahrscheinlich einen eigenen Aufnahmeplan und braucht selbst Stimmen von außen. Wie in jedem anderen Sektor haben sich auch die Besitzenden und Besitzlosen klar abgegrenzt. Während also die Massen kämpfen, gedeihen die obersten X Prozent und erfreuen sich laut Bloomberg einer neuen und etwas heiklen Einnahmequelle.

Willkommen in der goldenen Ära des Pay-for-Play-Podcasting, in der Gäste für Interviews großzügig bezahlen für eine ganze Folge. Im Gegenzug erhält der Host einige Einnahmen, füllt den Programmkalender aus und könnte einen zukünftigen Werbetreibenden erwischen.

Es kann schwierig sein, genau zu bestimmen, wie weit verbreitet die Praktik ist. Offenlegungen, wenn überhaupt, könnten in einem einstündigen Interview nur ein paar flüchtige Sekunden dauern, und verschiedene Moderatoren verwenden unterschiedliche Ausdrücke, um die Natur solcher Beziehungen zu beschreiben. Wie viel Prozent der Shows eine Zahlung für Sendezeit akzeptieren, ist ebenfalls schwer zu sagen. Laut fast einem Dutzend Interviews mit Branchenquellen scheint die Praxis bei Podcasts in den Bereichen Wellness, Kryptowährung und Wirtschaft besonders beliebt zu sein.

Eine Plattform, Guestio, hat durch die Vermittlung dieser Geschäfte über 1 Million US-Dollar gesammelt. Travis Chappell, Gründer und CEO von Guestio, weist darauf hin, dass die typische Wurstherstellung PR-Firmen beinhaltet, die Gäste anwerben, und dass das Geld direkt an den Podcaster gehen sollte. Er teilt Bloomberg mit, dass vier Podcaster das Programm verwendet haben, um mindestens $,15 in den letzten sechs Monaten, darunter einer, der $

brach , Kennzeichen. Die empfohlene Gebühr beträgt $85-$

pro tausend Downloads.

Natürlich laufen Geschäfte, die umgekehrt funktionieren, immer weiter. Manny Pacquiao wird als Anklage gegen $, zitiert. pro Auftritt. Diese finanzielle Investition fördert offensichtlich die Spaltung zwischen lebensfähigen und nicht lebensfähigen Podcasts, da letztere versuchen zu wachsen.

Das Problem, wenn Sie es als Problem ansehen, ist, dass die Praxis nicht so klar definierte Offenlegungen hat wie andere Medien, die die FTC überwacht. Sie sagen gegenüber Bloomberg: „Ungeachtet des Mediums, in dem eine Werbe- oder Verkaufsförderungsbotschaft verbreitet wird, liegt Täuschung vor, wenn Verbraucher, die unter den gegebenen Umständen vernünftig handeln, über ihre Art oder Quelle getäuscht werden, und ein solcher irreführender Eindruck wahrscheinlich ihre Entscheidungen oder ihr Verhalten in Bezug auf die Botschaft beeinflusst beworbenes Produkt oder die Werbung.“

Niemand schätzt es, in die Irre geführt zu werden, aber es ist fair, sich über die allgemeine Naivität der Öffentlichkeit, wenn es nicht erkannt hat, dass alle Auftritte und Cross-Promotions transaktional sind. Als Gegenleistung für seine Zeit und oft das Steigern des Interesses an einem Podcast erhält ein Gast Bekanntheit. Wenn die Leute bereit sind, für die Bekanntheit zu bezahlen, nicht notwendigerweise als eine schlechte Sache erscheinen. Sie nutzen die Gelegenheit für ihre eigene Werbung und um das Interesse an ihren eigenen Immobilien zu wecken.

Vielleicht glauben einige, dass alle Podcasts immer den kenntnisreichsten Gast zu einem Thema ohne Bedenken buchen für das Endergebnis, aber die Fortsetzung dieser Vergessenheit scheint schwer zu halten zu sein. Ich wette, die meisten Zuhörer sind schon vor langer Zeit zu der Erkenntnis gekommen, dass Gäste in erster Linie nach Verfügbarkeit ausgewählt werden. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie sich das Kalkül ändert, wenn ein Zuhörer weiß, dass der Fantasy-Fußball-Experte oder Ernährungsberater seine Zeit erkauft hat, weil alles mit einem Körnchen Salz eingenommen werden muss 2022. Außerdem sind Vorurteile und Neigungen größtenteils keine Nachteile mehr, sondern eher Anziehungspunkte.

Im Moment können Sie sicher sein, dass alle Gäste, die in den The Big Lead-Podcasts erscheinen, dies kostenlos tun . Weil es sich nicht richtig anfühlt, ihnen ihre eigene Zeit in Rechnung zu stellen. Aber vor allem, weil wir keine signifikante Zahl befehlen können.

Dies sollten Sie jedoch im Hinterkopf behalten, wenn Sie sich durch Ihre Podcast-Bibliothek arbeiten. Wenn eine Partei viel mehr daran interessiert zu sein scheint, dort zu sein, gibt es vielleicht einen guten Grund dafür.