die-liv-golf-bestenliste-wird-sie-mit-allen-sinnen-schockieren

LIV Golf läuft in London. Die PGA Tour wartete, bis alle Überläufer abgeschlagen waren, um ihre Bestrafung per E-Mail bekannt zu geben. Das Pferd ist jetzt aus dem Stall und die Dinge werden nur noch intensiver, wenn eine Liga versucht, die andere abzuschöpfen und Loyalitäten etabliert werden.

Aus rein experimenteller Sicht erweist sich der Livestream von LIV als interessante Fernsehsendung. Es hat weitaus mehr Energie als das, was Sie auf CBS, NBC oder ESPN sehen würden, und hat sich stark auf F1-Sendungen bezogen. Nirgendwo mehr als in der Rangliste auf dem Bildschirm, in der eine enorme Menge an Dingen vor sich geht.

Erste Kritiken deuten darauf hin, dass die PGA Tour ein oder zwei Dinge davon lernen könnte, eine Crash Bandicoot aussehende Goldgrube mit verwirrenden Abkürzungen auf ihr knackiges und perfektes zu setzen Sendungen. Denn genau das fehlt.

Ich schätze, ich würde fragen, warum du es schwerer machen würdest verstehen, wer hier spielt, wenn das Feld voller Randspieler ist, die nicht leicht an ihren vollständigen Namen zu erkennen sind, aber ich bin nicht derjenige, der Geld druckt und die Bad Boys des Golfs anzieht.