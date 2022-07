Startseite/Welt/ Die Luft ist ziemlich angespannt bei der „Dan Le Batard Show with Stugotz“ von heute Morgen Die Luft ist ziemlich angespannt bei der „Dan Le Batard Show with Stugotz“ von heute Morgen

Manchmal trifft der träge Fluss des Lebens auf Stromschnellen. Das Wasser war in der Folge von heute Morgen von The Dan Le Batard unruhig ) Show mit Stugatz als alle versuchten weiter zu paddeln.

„Ich bin auf niemanden sauer, ich habe dich satt.“ – @Stugotz618 ist zu Recht sauer auf uns, weil wir in seine Privatsphäre eingedrungen sind. pic.twitter.com/Uo7Lrt5rYA

Die Spannung rührt von einem eher routinemäßigen Planungsproblem her, einer Fülle von Versuchen, Inhalte im Gefolge eines unglücklichen und unglücklichen Zeitgesteuerter Ansturm auf den Flughafen und irgendwo im Hintergrund die Sommertournee, die Dead & Company derzeit durch diese großartigen Vereinigten Staaten führt.

„Was passiert, wenn ich dieses Studio verlasse und am nächsten Tag zurückkomme, geht dich nichts an, “, sagte er zu Le Batard. „Sie scheinen das zu glauben. Aber ich komme zur Arbeit, ich mache meinen Job, ich kümmere mich um Bullen – nicht für den Rest des Tages, um die ich mich nicht kümmern muss, weil ich mit anderen Sachen beschäftigt bin, wie du persönliche E-Mails von mir postest, aber ich bin nicht sauer auf dich. Ich sollte sauer auf dich sein, aber ich bin es nicht.“

Theater des Geistes ist eine Höllensache, und es ist immer erwähnenswert, dass die Entschlüsselung dessen, was real ist und was der Unterhaltung dient, zu einem Spiegelkabinett wird. Trotzdem haben wir Stugotz schon lange nicht mehr so ​​gehört. Man kann verstehen, woher er kommt, weil er buchstäblich nicht um so etwas gebeten hat, und Schluckauf auf Reisen wird nie dadurch behoben, dass ein „6-Fuß-4-Pterodaktylus“ nach Ihnen schaut.

Über zwanzig Jahre Arbeit Die Ehe ist mit Hindernissen verbunden. Ein Berater könnte vorschlagen, dass es besser ist, Probleme direkt anzugehen, und am Ende war das Gespräch wichtig und vielleicht sind sie froh, dass sie es geführt haben.

Ein paar Minuten nach diesem Austausch war Stugotz wieder dabei, die Heldentaten von Platzkicker Mark Moseley zu trompeten eine MVP-gewinnende 2022 Saison, also sieht es gut aus.