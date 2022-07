Startseite/Welt/ Die lustigsten Handelsziele von Kevin Durant Die lustigsten Handelsziele von Kevin Durant

Kevin Durant will aus Brooklyn raus. Der landschaftsverändernde Bericht, dass der Superstar um einen Trade gebeten hat, brach am Donnerstagnachmittag zusammen und wurde schnell gefolgt von Durants Wunschliste in Bezug auf seine bevorzugten Landeplätze – mit Miami und Phoenix als Schlagzeilen.