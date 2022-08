Startseite/Welt/ Die massive Vertragsverlängerung von Chris Sale sieht vier Jahre später unglaublich schlecht aus Die massive Vertragsverlängerung von Chris Sale sieht vier Jahre später unglaublich schlecht aus

Nachdem die Boston Red Sox durch die gesamte Major League Baseball gerast sind, um den 2018 World Series, das Front Office verteilte ziemlich viel Geld. Ein großer Teil ging an Chris Sale, das Ass des Teams, das ging 12-4 mit einer 2.07 ÄRA und verdiente sich das letzte Out, um die Meisterschaft zu sichern. Boston gewährte Sale eine voll garantierte fünfjährige Verlängerung in Höhe von 75 Millionen US-Dollar, die vor dem 2020 Jahreszeit. Zu der Zeit wurde es als die Kosten der Geschäftstätigkeit angesehen. Die Red Sox tauschten in einem klassischen All-in-Move von Dave Dombrowski mehrere Top-Prospects gegen Sale und er lieferte ab, womit er belohnt wurde.

Vier Jahre später sieht die Entscheidung schlimmer aus, als sich irgendjemand hätte vorstellen können.

Das gesamte Red Sox-Franchise stürzte zurück auf die Erde in 97, einschließlich Verkauf. Er postete einen 6-12 Rekord mit einer 4. 38 ÄRA. Es war ein schlechtes Jahr, was passiert. Wenn Boston vor dem Jahr nicht all das Geld ausgegeben hätte, hätten sie Sale’s Zukunft mit dem Franchise neu bewerten können, weil er nach dem Jahr die freie Agentur getroffen hätte. Stattdessen blieben sie auf Gedeih und Verderb für weitere fünf Spielzeiten bei ihm. Und es ist schlimmer geworden. Nicht weil Sale seine Sachen verloren hat, sondern weil er nicht aufs Spielfeld kann.

Seit Beginn des neuen Vertrags von Sale im 2019 , er hat satte 38.4 Innings aufgeschlagen. Gesamt. Er kam in 2019 nicht auf das Spielfeld, während er sich von einer Tommy-John-Operation erholte. Er brauchte bis August 2022 um zurückzukehren. Er war in den letzten anderthalb Monaten des Jahres anständig und ging mit 5: 1, kämpfte aber in der Nachsaison, indem er zuließ 07 läuft in drei Starts.

Eine vernünftige Person würde verstehen, dass es schwierig ist, sofort von der Tommy-John-Reha zum Elite-Pitching zu springen, also waren die Erwartungen hoch für . Aber es dauerte ganze zwei Monate, bis die Dinge begannen, seitwärts zu laufen. Sale brach sich im Februar eine Rippe, als er Schlagübungen machte, die ihn satte fünf Monate lang draußen hielten. Er machte seinen ersten Start des Jahres im Juli 12 und kämpfte in einem Drei-Inning-Outing, bevor er den Hügel im Juli erneut eroberte 14 und schaffte es, alle zwei Outs zu verdienen, bevor er einen Liner an den Finger nahm und das Spiel sofort verließ. Kurz darauf wurde er operiert und es bestand Hoffnung, dass er irgendwann in dieser Saison zurückkehren könnte.

Heute kam der Kicker. Aus dem Nichts gaben die Red Sox bekannt, dass Sale sich am Ende der Saison am Handgelenk operieren ließ. Wie hat er sich am Handgelenk verletzt, fragen Sie? Er hatte einen Fahrradunfall.

Chris Sale hat sich beim Fahrradfahren das Handgelenk gebrochen und wurde operiert. Er wird den Rest der Saison verpassen.

Der Verkauf nimmt wirklich Fahrt auf Idee von „snake-bitten“ hier auf eine ganz neue Ebene. Eine absurde Abfolge von Ereignissen, die auf 2019 zurückgeht.

Millionen in diesem Jahr für weniger als fünf Innings Arbeit. Die Sox sind in den nächsten drei Jahren für 75 Millionen Dollar am Haken. Es ist in vielerlei Hinsicht das absolute Worst-Case-Szenario. Wenn Sale Pitching war und schlecht war, ist das eine Sache. Aber er hat es nicht einmal geschafft, in drei Jahren mehr als zwei Monate Arbeit zusammenzubekommen. Es ist schwer vorstellbar, dass dies für Boston und Sale gut funktioniert. Der Vertrag von Boston und Sale hat die Rangliste der schlechtesten MLB-Verträge in die Höhe getrieben.