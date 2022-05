Startseite/Welt/ Die Medien reagieren auf die Kernschmelze der Phoenix Suns in Spiel 7 gegen die Mavericks Die Medien reagieren auf die Kernschmelze der Phoenix Suns in Spiel 7 gegen die Mavericks

Die Phoenix Suns brachen im denkbar schlechtesten Moment zusammen, als sie in Spiel 7 des Western Conference-Halbfinals von den Dallas Mavericks völlig ausgelöscht wurden. Es war ein Zusammenbruch von wirklich epischen Ausmaßen. Die Suns spielten in Phoenix und legten gemeinsam die wohl schlechteste Playoff-Leistung aller Zeiten hin. Das Endergebnis von 270-96 übertreibt dramatisch, wie eng das Spiel war .

Fast jeder Fan, der gestern Abend zugeschaltet hat, war erstaunt, und das gleiche gilt für die Welt der Sportmedien. Was folgt, ist eine Sammlung der Reaktionen der wichtigsten Stimmen in der NBA-Mediensphäre, die über das atemberaubende Ende der Suns-Saison nachdenken und wie dies hätte passieren können.

Nick Wright ist seit März auf dem Zug der Mavericks, als die Dallas-Verteidigung richtig zusammenschmolz, als Luka Doncic ein weiteres Level erreichte, und sie bewiesen, dass sie es waren gefährliche Feinde jede Nacht. Wright hat die letzten Wochen auch damit verbracht, den Slogan „Chris Paul wird es wieder vermasseln“ zu posaunen. Nun … Wright hatte Recht und er hat heute Morgen seine wohlverdiente Siegesrunde gefahren, indem er ausdrücklich jeden in der Show angerufen hat, der sich gegen Doncic ausgesprochen hat, während er sich freute. Am Ende klang der Moderator von Fox Sports wie ein stolzer Vater. Ein befriedigender Morgen für Nick Wright.

„ICH versucht, euch beide zu warnen. Ich habe euch vor 2 Monaten gesagt, dass die Mavs das Finale erreichen. Was ist mit 3:2 passiert? Wer ist aufgestiegen und hat dafür gesorgt, dass sein Team mit einem kombinierten PTS in den letzten 2 Spielen Wer schickte den Titelverteidiger der Western Conf zu Hause? Luka piepst Dončić.“ – @getnickwright pic.twitter.com/H4QINxQjXA – Das Wichtigste zuerst (@FTFonFS1) Mai ,

Patrick Beverley: Chris Paul ist ein Verkehrskegel in der Verteidigung

Was entweder ein unglaublicher Zufall oder eine geniale Entscheidung in letzter Sekunde des Get Up

war Produktionsteam Patrick Beverley erschien am Montagmorgen im New Yorker Studio, um mit Suns-Mavs zu sprechen. Beverley verbrachte den ganzen Sonntagabend damit, über das Spiel zu twittern, und nutzte seine Gelegenheit, heute im Rampenlicht zu stehen, indem er erklärte, wie Phoenix Chris Paul anstelle von Deandre Ayton auf die Bank setzen musste. Insbesondere Beverley wurde viral, weil er Pauls Verteidigung beschimpfte und ihn einen „Verkehrskegel“ nannte, der am empfangenden Ende der gleichen Verleumdung sein sollte, mit der Ben Simmons nach seinem eigenen Playoff-Flop in der letzten Saison konfrontiert war. Echte Hassstunden für Beverley, der im Moment schwelgt.

Patrick Beverley weiter Chris Paul: „CP kann niemanden beschützen. Jeder in der NBA weiß, dass … er ein Kegel ist.“pic.twitter.com/gJTG4hJ6fc

– NBA-Retweet (@RTNBA) ,

Während die Suns fürchterlich spielten, zeigte sich Luka Doncic, um sicherzustellen, dass Phoenix nie eine Chance hatte, zur Melodie von 45 zeigt auf 12-von-19 Schießen mit 11 nur Rebounds und vier Assists 30 Aktionsminuten. Windhorst hat heute Morgen seinen Platz bei ESPN eingenommen, um zu erklären, wie wir alle in Doncics Welt leben, nachdem er die Playoff-Obergrenze durchbrochen und herausgefunden hat, wie er seine beständige Exzellenz in der regulären Saison auf den Spießrutenlauf der Nachsaison übertragen kann. Beängstigendes Zeug, wirklich.

Stephen A. Smith hält es einfach

Der Hauptmann von ESPN hat sich über seinen bereits in den epischen Zusammenbruch von Suns eingeklinkt Twitter-Account (der dabei versehentlich den falschen Devin Booker markiert hat), aber wir wussten alle, dass er am Montag First Take