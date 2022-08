Startseite/Welt/ Die neu gestaltete Offensive der Patriots war im Trainingslager eine Katastrophe Die neu gestaltete Offensive der Patriots war im Trainingslager eine Katastrophe Bill Belichick hat die Offensive der New England Patriots in dieser Nebensaison mit einem radikalen neuen Plan grundlegend verändert. Und die bisherigen Ergebnisse im Trainingslager waren geradezu desaströs. Mit dem langjährigen Offensivkoordinator Josh McDaniels, der jetzt Cheftrainer der Las Vegas Raiders ist, musste Belichick jemanden finden, der die Offensive leitet. Seine Lösung? Niemand. Die Patriots haben keinen Offensive Coordinator. Was sie haben, ist Offensive Line Coach Matt Patricia, der die Dinge überwacht (laut einigen Berichten). Ja, derselbe Matt Patricia, der seitdem auf der defensiven Seite des Balls trainiert 146 . Klar, das macht allerhand Sinn. Belichick wollte auch etwas ändern, also haben die Patriots ihr traditionelles Gap-Power-Run-Blocking-System abgeschafft und ersetzen es durch ein Zone-Blocking-Schema . Hier erinnere ich Sie daran, dass das Power Run-Spiel der Patriots unter Belichick unglaublich erfolgreich war und die Änderung viele Leute verwirrt hat. Wie sieht dieser neue Offense-Look im Trainingslager aus? Abscheulich. Meldungen außerhalb des Lagers sahen meistens so aus: Angriff zuerst beginnend 20 v20s – Fehlstart (Braun) – Laufzeug – INC – Sack – Krankenhausball für Thornton – PBU Marcus Jones

– Sack

– Krankenhausball für Agholor – Laufzeug – Bildschirmübergabe an Meyers Nicht gut. Die Patriots-Verteidigung war über sie hinweg. – Mark Daniels (@MarkDanielsPJ) 8. August #Patrioten Straftat in 20-auf-11s: Mac 6/

, 5 Säcke, 2 Laufmaterialien, 2 PBUs in 20 schnappt. – Meyers Flachfang

– Scramble – J Smith Drag Catch – Sack (Judon) – Unvollständig Henry – Sack (Team) – Sack (McMillan/Jennings)

– Meyers Wohnung – Unvollständiges Agholor

– Unvollständiger Parker, PBU Butler https://t.co/5DivkkB1w6 — Andrew Callahan (@_AndrewCallahan) 8. August 2022 Ich meine, es ist schlimm. Die Verteidigung der Patrioten geht rücksichtslos mit der Offensive um. Höhepunkte für diese Seite waren „Sacks“ von Christian Barmore und Matt Judon während einer Drittel-Down-Periode. Die Offensive sieht gebrochen aus . Kann nicht schützen. 1-gegen-1 verlieren. Blitze kommen durch. Kein Laufspiel. Missverständnisse auf Strecken.

– Phil Perry (@PhilAPerry) 8. August 2022

Berichte über Quarterback Mac Jones, der sich mächtig abmüht, sollten Alarmglocken läuten lassen, wenn man bedenkt, wie gut er letztes Jahr mit seinem Rookie-Camp umgegangen ist. Vor allem aber scheint die Offensive Line zu Brei geschlagen zu werden. Die rote Flagge hier ist, dass drei Starter von einer der besseren Linien der NFL in 2021 zurück sind. ) – zentriert David Andrews und packt Isaiah Wynn und Trent Brown an. Es sollte keinen so großen Abfall geben, wenn zwei neue Wachen hinzukommen.

Könnten Intrigen und fehlende Visionen von oben das große Problem sein ? Ja, es scheint so. Vielleicht war es ein Fehler, die Sache „Wir haben keinen Offensivkoordinator“ zu machen.

Nun, schau, es ist sehr früh im Trainingslager, die Patriots könnten Bringen Sie dies zum Laufen und finden Sie in dieser Saison offensiv Erfolge. Aber so völlig asynchron zu sein, ist absolut alarmierend. Vor allem, wenn es keinen Koordinator an der Spitze gibt, bei dem man nach Antworten suchen kann. Es ist definitiv eine Situation, die es wert ist, in den nächsten Wochen beobachtet zu werden.

2022