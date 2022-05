Startseite/Welt/ Die New York Mets hatten ein Comeback für die Ewigkeit und Gary Cohen hat es vernichtet Die New York Mets hatten ein Comeback für die Ewigkeit und Gary Cohen hat es vernichtet

Die New York Mets hatten gestern Abend beim 7:1-Rückstand im neunten Inning gegen die Phillies in Philadelphia herzlich wenig Hoffnung. Comebacks in sechs Läufen mit nur drei zu verwendenden Outs sind äußerst selten, daher gab es keinen Grund, sich aufzuregen, als Starling Marte eine Infield-Single besiegte. Und kein Grund auszuflippen oder verrückt zu werden, als Francisco Lindor eine zweifache Bombe zum 7:3 abfeuerte.

Aber als Pete Alonso verdoppelte und Jeff McNeil einsingelte, um den Gleichstand in den Kreis an Deck zu bringen, war es an der Zeit, ernsthaft zu glauben, dass etwas Besonderes passierte . Mark Canha folgte mit einem weiteren Klopfen in der Mitte und Mets-Fans begannen, ihren Familien und Freunden eine SMS zu schreiben, um sie wissen zu lassen, dass es an der Zeit sein könnte, das Spiel wieder einzuschalten.