Startseite/Welt/ Die NFL war sauer auf die Lions, weil sie Aidan Hutchinson zu schnell ausgewählt hatten Die NFL war sauer auf die Lions, weil sie Aidan Hutchinson zu schnell ausgewählt hatten

Der Versuch, die Qualität des Drafts eines Teams Tage nach dem Draft zu bewerten, ist eine etwas nutzlose Übung, aber es ist schwer zu glauben, dass das Board wirklich gefallen ist zugunsten der Detroit Lions am Donnerstagabend. Die Jacksonville Jaguars widersetzten sich dem Konsens und wählten Travon Walker, den Verteidiger von Georgia, als Gesamtsieger aus, sodass die Lions die Wahl zwischen den Spielern hatten, die im gesamten Medienbereich durchweg an der Spitze der Draft-Boards standen.

Detroit ging mit dem Helden seiner Heimatstadt, Michigan Edge Rusher Aidan Hutchinson, was keine Überraschung war. Hutchinson war in der letzten Saison statistisch gesehen der beste Pass-Rusher im College-Football, während er 30 Meilen östlich von Ford Field lebte. Es war in jeder Hinsicht eine leichte Entscheidung, was durch die Geschwindigkeit, mit der die Lions ihre Wahl abgaben, veranschaulicht wurde. Offenbar ging es der NFL zu schnell.

Peter King schrieb in seiner Post-Draft-Kolumne für NBC Sports, dass die Liga verärgert war, dass die Lions Hutchinson so schnell ausgewählt hatten:

Nachdem die Jaguars Travon Walker Nummer eins ausgewählt hatten, sagten die Lions der Liga, dass die Wahl getroffen wurde, und das war sie auch Hutchinson – innerhalb einer Minute nach der Auswahl von Walker. „Wir haben die Karte so schnell abgegeben, dass die Liga sauer auf uns wurde“, sagte ein Lions-Funktionär.

Die NFL fordert die Teams wahrscheinlich auf, sich in der ersten Runde Zeit zu nehmen, da dort die Zuschauerzahlen am höchsten sind, obwohl die Teams an der Spitze des Drafts Monate damit verbracht haben, jede mögliche Auswahl zu analysieren, und zweifellos ihre haben bis Ende April entschieden haben, muss es ein bisschen Drama geben, denn das macht gutes Fernsehen aus. Auch wenn es nur die Illusion von Drama ist.

30