die-„nur-notre-dame“-fernsehrichtlinie-von-rudys-vater-war-lahm

Nur die Herzlosen werden dir sagen, dass der Film Rudy ist alles andere als eine mitreißende, absichtlich kitschige Geschichte eines Außenseiters, der lange Chancen überwindet. Die weisen und tragischen Worte von Rudys Freund Pete können angewendet werden, um zu sagen, dass das Pissen auf die Träume anderer Menschen das Leben unerträglich macht. Trotzdem gibt es eine Szene, die mich stört, seit ich den Film an meinem neunten Geburtstag zum ersten Mal in einem leeren Kino gesehen habe, also gönnen Sie sich bitte etwas.

Wir sollen verstehen, dass Notre-Dame-Fußball im Mittelpunkt des Rüttiger-Haushalts steht, und diese Tatsache wird nach Hause getrieben, als wir zum ersten Mal den mutigen Rudy mit einem goldenen Helm bei einem verschneiten Sandlot-Fußball sehen. Dann lassen er und Pete sich mit Mr. Rüttiger ins Wohnzimmer fallen, der seine traditionelle Position auf einem Stuhl eingenommen hat, der zweifellos der beste Freund war, den er je hatte. Dummerweise hat der Gast die Kühnheit zu fragen, ob er zur Halbzeit zum Indiana-Purdue-Spiel wechseln und diese berühmte Linie ziehen kann.

„In diesem Haus gibt es nur ein Team, das wir beobachten.“

Nur eine harte und schnelle Regel, die niemals gebogen werden könnte. In gewisser Weise soll dies wahrscheinlich veranschaulichen, dass diese Arbeiterfamilie in Joliet ein bescheidenes Leben führte, unbelastet von weit verbreiteter Neugier. Es macht die Weigerung, während einer längeren Spielunterbrechung einfach den Kanal zu wechseln, nicht weniger albern. Weil es den Rüttigern nur geschadet hat. Kein anderer.

Der echte Rudy wurde in geboren , also liegt er irgendwo zwischen 10 und 12-Jahre alt hier – was bedeutet, dass der fragliche Tag zwischen 1958 und war 1958.

Am Nov.

, 1958, das 5-3 Fighting Irish reisten nach Iowa City, um gegen die Hawkeyes zu spielen, und bekamen ein 31-21 Verlust. Das Rivalitätsmatch zwischen Indiana und Purdue an diesem Nachmittag endete in einem 10-15 binden. Am Nov. 21, , Notre Dame fristete ein 18-15 gegen Iowa in South Bend. Nur wenige Meilen entfernt schlug Purdue Indiana, 10-7. Am Nov. 18, 1960, bekamen die geliebten Golden Domers diese Köpfe von Iowa erneut in Form eines 22-0 Katastrophe. Purdue flog unterdessen an den Hoosiers vorbei, 22-6. Dies brachte Notre Dame in diesem Jahr auf ein erbärmliches 1-8.