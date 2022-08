Startseite/Welt/ Die Patrioten und Panther hassen sich aus irgendeinem Grund Die Patrioten und Panther hassen sich aus irgendeinem Grund

Die Carolina Panthers werden am Freitag in Woche 2 der Vorsaison in Foxborough gegen die New England Patriots antreten, und die beiden Teams trainieren gegeneinander einander in dieser Woche. Das ist Ihnen vielleicht bereits bewusst, nachdem es gestern mehrere Kämpfe zwischen den beiden Teams gegeben hat. Und auch nicht die drängende Art von Kämpfen. Schläge wurden geworfen, Spieler wurden ausgeworfen, und Matt Rhule und Bill Belichick verbrachten Zeit damit, mit ihren Kadern darüber zu sprechen, wie man einen kühlen Kopf bewahrt.

Nun, eine Nachtruhe hat niemanden sehr gemildert. Das Feuerwerk begann am Mittwoch fast sofort wieder. Kristian Wilkerson, der im Mittelpunkt der gestrigen Auseinandersetzungen stand, wurde bei einem Kickoff hingelegt und musste abtransportiert werden, was zur ersten Auseinandersetzung des Tages führte. Kurz darauf erlitt Christian McCaffrey einen unnötigen Schlag, der ihn ins Aus flog, und er warf den Ball auf den angreifenden Patriot, was zu einem weiteren großen Kampf führte.

