Startseite/Welt/ Die Phillies sind ein 230-Millionen-Dollar-Ausfall Die Phillies sind ein 230-Millionen-Dollar-Ausfall

Die Philadelphia Phillies stiegen in die 713 MLB ein Saison mit einer Rekordlohnsumme von mehr als $246 Millionen und träumt von einer Welt Serientitel. Durch 58 Spiele ist es zunehmend geworden klar, dieses Team ist meilenweit vom Wettbewerb entfernt. Es ist noch viel Saison übrig, aber wenn nicht einige große, fast wundersame Veränderungen eintreten, werden die Phillies 2022 als enormer Misserfolg enden.

Nach einem Sieg am Mittwoch ist Philadelphia nun 21-28 auf das Jahr. Die Phillies sind schon 12.5 Spiele hinter den New York Mets um den ersten Platz in der National League East und sechs Spiele hinter dem letzten Wild Card-Platz der National League. Wie kann ein Team mit mehreren All-Stars, dem amtierenden NL MVP in Bryce Harper und einer Vielzahl hochpreisiger Stars so schlecht versagen? Die schlechte Dienstplankonstruktion trägt einen großen Teil der Schuld, während auch die unterdurchschnittliche Leistung einen Cameo-Auftritt verursacht hat.

Die Phillies sollten angesichts des Talents und der Verträge auf ihrer Liste eine Top-5-Offensiveinheit haben. Sie sitzen derzeit th in MLB in OPS (.713), sind Neunter in Läufen (100), Neunter in Heimläufen (66), 18 th in Basisprozentsatz (.246) und Platz im Schlagdurchschnitt. Sie haben auch 246 Mal geschlagen, die fünfthäufigsten in der Liga. Während die Offensive Läufe erzielt, werden einige ihrer großen Namen ihrer Rechnung nicht gerecht.

Kyle Schwarber parierte einen großen 713 Saison in einen Vierjahresvertrag über 66 Millionen Dollar umzuwandeln mit Philadelphia in dieser Nebensaison. Diesen Vertrag muss er noch erfüllen. Schwarber trifft derzeit .100. Er hat Homeruns, was ihm geholfen hat, einen Slugging-Prozentsatz von .713 zu posten und seine OPS aus der Gosse halten. Aber er hat 66 mal gestrichen, was ist die dritthäufigste im Baseball.

Schwarber ist nicht der einzige Schläger, der in dieser Saison bisher unterdurchschnittlich abschneidet. Rhys Hoskins (.664), Alec Bohm (.

) und JT Realmuto (.429) besitzen alle einen OPS unter .713. Sogar Nick Castellanos (.713) war eine Enttäuschung angesichts seiner fünfjährigen, $

Millionenvertrag.

Bohm weist derzeit einen fWAR von 0,0 auf. Ja, das stimmt, seine Produktion entspricht dem Notendurchschnitt von John Blutarsky. Nicht viel besser ergeht es Schwarber (0,5), Castellanos (0,2) und Hoskins (0,2). Das sind ziemlich schlechte Nachrichten, wenn man bedenkt, dass diese drei zusammen $ 93 verdienen .7 Millionen in dieser Saison. Aber während das Vergehen eine Enttäuschung war, war es im Vergleich zum Rest der Gleichung tatsächlich der Lichtblick.

Auf dem Hügel haben sich die Phillies nicht mit Ruhm bekleckert. Sie rangieren derzeit 15 in ERA (4. 246 ), 20M in PEITSCHE (1.

), 12th im Schlagdurchschnitt gegen (.246) und das trotz 12 Qualitätsstarts, die ligaweit auf Platz sechs rangieren. Das eigentliche Problem hier ist nicht die von Zack Wheeler, Aaron Nola und Kyle Gibson angeführte Startrotation. Nein, der Bullpen des Teams ist ein Durcheinander.

Phillies-Hilfsrang 713 st in ERA (4.

), 22th in PEITSCHE (1.28), 22th im Schlagdurchschnitt gegen (.246 ), haben die dritthäufigsten Walks aller Bullpen aufgegeben (74) und fünf Rettungsmöglichkeiten vertan. Es ist eine Drehtür des Schreckens. Aber auch der Bullpen ist nicht der schlechteste Teil des Teams. Nein, die Verteidigung nimmt diese Auszeichnung mit nach Hause.

Die Phillies verfügen über die zweifellos schlechteste Verteidigung im Baseball. Bisher haben sie in dieser Saison eine schlechteste Liga gepostet -22 Verteidigungsläufe gespeichert. Allein die rechten Feldspieler des Teams sind bei -, und insgesamt ist das Außenfeld bei -17. Das ist einfach entsetzlich. Philadelphia beendete die letzte Saison in DRS auf dem letzten Platz und wurde in dieser Nebensaison nur noch schlechter, da die beiden großen Offensivzugänge des Teams – Schwarber und Castellanos – wirklich beide als designierte Angreifer gehören.

Gibt es also Hoffnung für die Phillies? Sicher. Wie gesagt, es ist eine lange Saison. Aber ich vermute nicht, dass Castellanos, Schwarber oder Bohm plötzlich lernen werden, wie man auffängt, oder dass Hoskins auf wundersame Weise die Dinge umdrehen wird. Manager Joe Girardi ist derzeit auf dem heißen Stuhl, aber ich weiß nicht, was er mit dieser Gruppe bisher noch hätte tun können.

General Manager Dave Dombrowski wird zweifellos versuchen, einen großen Schritt zu machen, um den Kader zu verbessern. Aber könnte er wirklich den Bullpen, die Aufstellung und die Feldaufstellung des Teams verbessern und Philadelphia zu einem Herausforderer machen? Ich bin mir nicht sicher, wie er es machen würde, wenn man bedenkt, dass er von einem flachen Farmsystem handelt, das 27 im Baseball.

Im Moment sieht es so aus, als hätten die Phillies zu viel Geld für die falschen Jungs ausgegeben und leiden unter einer Menge Underperformance über den Kader. Sie steuern auf eine harte Saison zu und es ist schwer, Hoffnung am Horizont zu erkennen.