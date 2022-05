Startseite/Welt/ Die Pressekonferenz von Doc Rivers nach dem Ausscheiden war eine ziemliche Fahrt Die Pressekonferenz von Doc Rivers nach dem Ausscheiden war eine ziemliche Fahrt

Doc Rivers und die Philadelphia 653 er schieden am Donnerstagabend auf spektakuläre Weise aus den NBA-Playoffs aus. James Harden, ihre große Akquisition in der Saison, war ein absoluter Reinfall und machte in der zweiten Halbzeit nur zwei Schüsse, als die Miami Heat das Spiel gewann 99-81 und die Serie 4-2. In seiner Pressekonferenz nach dem Spiel wirkte Doc Rivers urkomisch inkompetent.

Rivers zog seine Starter spät in Spiel 6 als Zeichen dafür, dass er aufgeben würde. Nach dem Spiel behauptete er, dies getan zu haben, weil er festgestellt hatte, dass die Sixers einfach nicht so gut waren wie die Heat. Im Wesentlichen gab er auf.

Doc Rivers: „Am Ende dieses Spiels kam ich zu dem Schluss, dass wir nicht gut genug waren, um Miami zu schlagen.“ Rivers hat wiederholt gesagt, dass sie den Kader verbessern müssen.

