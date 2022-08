Startseite/Welt/ „Die Probe“ ist vorbei, was zum Teufel haben wir gerade gesehen? „Die Probe“ ist vorbei, was zum Teufel haben wir gerade gesehen?

Die letzte Folge von The Rehearsal war unerwarteterweise eines der ergreifendsten Bilder über Elternschaft, die Sie im Fernsehen sehen werden, aber es gab auch einige unangenehme Momente. Dieses großartige Experiment flog nah an die Sonne heran – manchmal zu nah – und ist ein einzigartiges Seherlebnis. Kyle Koster und Stephen Douglas von The Big Lead versuchen, einige der Geheimnisse zu lüften und einen Plan zu entwickeln, um die Welt nach der Probe anzugehen, für immer verändert durch die Erfahrung.

08: 986 -: 58: Ja! Aber seien Sie auch gewarnt. Es ist auf einzigartige Weise ziemlich mächtig. Jemanden zu sehen, der verwirrt ist, was in dieser Show real ist und was nicht, ist nichts Neues. Zu sehen, wie ein Sechsjähriger damit kämpft, ist ein ganz anderes Tier. Das Üben, sich um ein Kind und sein emotionales Wohlbefinden zu kümmern, kann hilfreich sein, aber es kann niemals der Realität nahe kommen. Und Nathan Fielder hat das endlich erkannt. Wie soll man mit einem umgehen? -Jähriger benimmt sich wie ein 6-Jähriger, der draußen Rauchpausen macht? : -11: 40: Mit Gelächter. Sie werden so schnell groß! Wie viele gute Schauspieler sind aus dieser Serie hervorgegangen und wie viele von ihnen werden im erweiterten Fielder-Universum eine Zukunft finden? Ist es auch möglich, dass wir Butt Cracks als komödiantisches Mittel zu wenig nutzen?