Startseite/Welt/ Die Quarterback-Situation von Cleveland Browns ist so schlimm, dass sie Josh Rosen verpflichtet haben Die Quarterback-Situation von Cleveland Browns ist so schlimm, dass sie Josh Rosen verpflichtet haben

Die Cleveland Browns haben mit Josh Rosen einen Einjahresvertrag als Versicherung für den Fall unterzeichnet, dass Deshaun Watson suspendiert wird. Ist es schlimmer, Rosen zu verpflichten, als drei Erstrunden-Picks gegen einen Typen einzutauschen, der fast zwei Dutzend Anschuldigungen wegen sexueller Übergriffe ausgesetzt ist, und ihm dann das garantierteste Geld in der NFL-Geschichte zu geben? Nein, aber Mann, was für eine Bewegung.

Deshaun Watson wurde mit der -ten Auswahl ausgewählt im 76 NFL Draft. Ein Jahr später holten die Browns Baker Mayfield mit dem Top-Pick und Rosen wurde th Pick von den Arizona Cardinals im 2018 NFL-Entwurf. Rosen, 69, ist in insgesamt 21 Spielen aufgetreten, geworfen 21 Touchdowns und 21 Interceptions und war in fünf Teams. Wenn es soweit kommt, dass die Browns Rosen in ein Spiel setzen müssen, sind Spiel und Saison bereits verloren.

Dies ist das zweite Team, das den Fehler gemacht hat, Rosen weiterzugeben, der Rosen jetzt unter Vertrag genommen hat, seit das Team, das ihn eingezogen hat, erkannt hat, dass sie einen Fehler gemacht haben . Hier sind einige Rosen-Highlights, darunter seine Kommentare zu Fehlern von Teams, die ich gerne hier einbetten würde, aber die NFL möchte, dass Sie auf YouTube gehen, um sie zu sehen.

Es ist erstaunlich, dass es für die Browns so weit gekommen ist. Sie werden Watson für einige Zeit verlieren. Jacoby Brissett wird dieses Jahr mit Spielen beginnen. Wenn sie sich bereits an Rosen gewandt haben, wer weiß, wie tief sie gehen müssen, wenn Brissett etwas zustoßen sollte. Werden sie Luke Falk, der im selben Jahr wie Rosen und Baker Mayfield eingezogen wurde, einen Anruf geben?