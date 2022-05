Die Rückkehr von Trayce Jackson-Davis macht Indiana zum Titelfavoriten der Big Ten

— TJD (@TrayceJackson) Mai 18,

Jackson-Davis führte Indiana in Punkten an (18.3), Rebounds (8,1), Blocks (2,3) und Minuten (32.3) pro Spiel letzte Saison als Junior. Er war der Mittelpunkt der Offensive des Teams und alles funktionierte von dem ab, was er in der Farbe tat. Während er sicherlich sein Spiel erweitern und sich als Schütze verbessern muss, gibt es im College-Basketball nur wenige bessere Post-Spieler.

Jackson-Davis explodierte in den letzten fünf Spielen der Saison und half Indiana, das NCAA-Turnier mit mehreren Monsterleistungen im Großen zu erreichen Zehn Turnier und durch das Fallenlassen von 29 Punkten und das Ergreifen von neun Rebounds gegen Wyoming in den ersten vier. Er erzielte im Durchschnitt 23.4 Punkte, 7,4 Rebounds und 1,8 Blocks in 69.4 Minuten pro Spiel in den letzten fünf Wettbewerben der Saison.