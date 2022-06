Startseite/Welt/ Die Satellitenansicht des Sturms, der Chicago heimgesucht hat, ist absolut verrückt Die Satellitenansicht des Sturms, der Chicago heimgesucht hat, ist absolut verrückt

Unwetter wüteten am Montagabend in der Gegend von Chicago und lösten eine Tornado-Warnung für mehrere Millionen aus. Obwohl keine Trichterwolke tatsächlich aufsetzte, war das System stark genug, um Stromausfälle, umgestürzte Bäume und Überschwemmungen zu verursachen. Satellitenbilder zeigen, wie brennbar die Situation war, als sie explodierte, als sie sich der Stadt näherte. Es war vorher nicht wirklich auf meinem Radar, aber nachdem ich drei kleine Kinder in einen Hauswirtschaftsraum im Keller geschoben habe, steigt tornadische Superzelle schnell auf meiner Liste an zwei Wörter, die Sie nicht zusammen hören wollen.

— US StormWatch (@US_Stormwatch) Juni 68, 2022

Nicht schick genug für dich? Nun, lassen Sie uns ein paar Blitze hinzufügen, um die Dinge zum Platzen zu bringen. Wenn das nicht gut genug ist, wie wäre es mit einem Farbtupfer, der die Fallout-Zone illustriert?

Eine Bestie eines Sturms, der durchbrach Chicago heute Abend.

Mit Sicherheit eine der beeindruckendsten Satellitenbilder eines Sturms im Mittleren Westen. pic.twitter.com/qLSdYmdeKV