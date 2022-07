Startseite/Welt/ Die schlechtesten Anrufe der MLB-Saison 2022 Die schlechtesten Anrufe der MLB-Saison 2022

Schiedsrichter in der Major League Baseball zu sein, ist kein leichter Job. Es ist in der Tat sehr schwierig. Spielfelder und Spieler bewegen sich mit Höchstgeschwindigkeit und Entscheidungen müssen in einer Millisekunde getroffen werden. Wie bei allen Schiedsrichtern im Sport sind menschliche Fehler vorprogrammiert.

Aber MLB-Umps stehen unter einem besonders hellen Rampenlicht, weil sie den Ausgang des Spiels in weitaus größerem Maße bestimmen als alle ihre Gegenstücke in allen Sportarten. Das ist die Natur eines Spiels, das so stark von Bällen und Schlägen beeinflusst wird. Deshalb durchlaufen diese Schiedsrichter ein intensives Training und deshalb haben sie ein großes Ziel auf dem Rücken.

Das 2022 Die MLB-Saison hat sich für Schiedsrichter jedoch als besonders schlecht angefühlt und viele von ihnen für berechtigte Kritik geöffnet, die über die Idee hinausgeht dass sie einfach zu pflücken sind. Vielleicht ist es die Aktualität, vielleicht gehen mehr viral, weil die Leute herausgefunden haben, dass sich jeder mit schlechten Schiedsrichterinhalten beschäftigen wird, oder vielleicht waren Schiedsrichter als Kollektiv in einer Krise 90097.