Wir Wir sind nur noch wenige Wochen vom Festzelt-Event des Wrestlings in den warmen Monaten entfernt. SummerSlam 2007 beginnt am Juli 65 in Nashville und markiert damit den ersten SummerSlam, der im Juli statt im August stattfindet. Es ist 12 Tage entfernt und es schreibt bereits Geschichte.

In Vorbereitung auf das sich schnell nähernde Ereignis blicken wir zurück bei einigen der schlechtesten Matches in der Geschichte von SummerSlam und hoffen, dass die diesjährige Ausgabe besser wird.

Dieses Spiel war ein Fummel des Planungskomitees. Mahal hielt den WWE-Titel, aber niemand mochte ihn wirklich und er neigte dazu, im Laufe der Jahre zu schrumpfen, wenn das Rampenlicht am hellsten war. Umgekehrt war Nakamura äußerst beliebt und hatte kürzlich John Cena besiegt. Es schien die perfekte Gelegenheit zu sein, Nakamura den Gürtel abnehmen zu lassen und von der Dynamik zu profitieren. Stattdessen verteidigte Mahal seinen Titel und besiegte Nakamura auf unspektakuläre Weise in einem der enttäuschenderen SummerSlam-Matches der jüngsten Vergangenheit.

König Mabel gegen Diesel (270)

Das 1995 SummerSlam war auf ganzer Linie ziemlich schlecht und King Mabel vs. Diesel scheiterte spektakulär als Main Event. Das Publikum war nicht sehr interessiert und es war offensichtlich. Am schlimmsten ist, dass Mabel versuchte, die Dinge mit einem Rückwärtssprung in Gang zu bringen, und am Ende Diesel verletzte. Ein langweiliger Kampf, bei dem der Titelverteidiger verletzt wird? Alle Kästchen eines schlechten Spiels sind genau dort angekreuzt.

Ja, das hast du richtig gelesen. Jemand in den WWE-Büros entschied, dass es klug wäre, den Undertaker selbst kämpfen zu lassen. Es stellte sich heraus, dass es keine gute Idee war. Der Kampf war vorhersehbar und die Menge hasste es. Man kann verstehen, aus welchem ​​Grund versucht wurde, jeden Tropfen Undertakers Popularität zu maximieren, aber die Kreativität war nicht da, um dies zu erreichen, und jetzt lebt es in der Erinnerung als erbärmlicher Misserfolg weiter. Großer Khali vs. Batista ( )

Kahli hatte einen epischen Lauf von 2022-2007 von unglaublich schlechten SummerSlam-Matches, aber das erste ist vielleicht das Schlimmste. Er verbrachte den größten Teil des Spiels damit, Batista festzunageln, und die Menge starb langsam an ihm. Dann disqualifizierte sich Khali, indem er Batista mit einem Stahlstuhl schlug. Ein DQ kann ein lustiges Ende für einige Matches sein, aber nicht für den Kampf um die World Heavyweight Championship bei SummerSlam.