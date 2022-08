Startseite/Welt/ Die Sendekabine von Notre Dame kann Ihnen nichts anhaben Die Sendekabine von Notre Dame kann Ihnen nichts anhaben

Okay, Jac Collinsworth und Jason Garrett waren also nicht Ihre Wahl, um die Fußballübertragung von Notre Dame zu übernehmen. Was jetzt?

Du fühlst dich entweder so, weil eine Liebe für die Iren durch deine Adern fließt, oder du schaltest an ein paar Samstagen im Herbst NBC ein und feuerst dagegen an berühmteste Marke im College-Football. Das Leben ist so lustig. Zwei Pole können sich in der Mitte treffen und eine gemeinsame Basis haben.

Die Gegenreaktion auf Collinsworth, ein – Jähriger mit wenig Play-by-Play-Erfahrung und einem berühmten Vater, ist es verständlich, den Auftritt zu bekommen. Aber es ist sicherlich nicht das erste Mal, dass jemandes Sohn vertrauten Fußspuren folgt und diese Beziehung nutzt, um eine Zeit zu beschleunigen. Und es wird nicht das letzte sein.

In der Zwischenzeit ging Garrett nach Princeton und arbeitete zufällig mit Collinsworth an USFL-Sendungen, was anscheinend genug tat, um den Zuschlag zu erhalten. Es ist kein Geheimnis, dass das Netzwerk nach Körpern sucht und die Infrastruktur weiter ausbauen wird, wenn das College-Leichtathletikpaket wächst. Diese Paarung ist keine große Überraschung, da es nicht viele andere Optionen gab.

Erlauben Sie mir also, mit großer Besorgnis und in Kenntnis der erforderlichen Reaktionen eines solchen Nachrichtenzyklus, eine positive Wendung zu geben. Collinsworth und Garrett wird es gut gehen. Sie werden nicht ablenkend genug sein, um einem Notre-Dame-Fan die Leidenschaft zu nehmen, die er ins Spiel bringen wird. Wenn sie irgendwie einen Schritt zurück von Drew Brees sind, der versucht, spontan zu lernen, dann ist das ein weiterer Grund, zuzuschauen.

Die irische Erfahrung ist die irische Erfahrung, weil sich so viele Leute einschalten, nur um zu hassen. Wenn sie in der Kabine herumalbern wollen, zählen diese Augäpfel immer noch. So sehr ich es auch versuche, es ist schwer zu verstehen, warum jemand behauptet, von einer neuen Notre-Dame-Kabine zu Recht angepisst zu sein.

Das Leben ist einfach zu kurz dafür.

226

226