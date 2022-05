Startseite/Welt/ Die Teilnahme von Oakland A ist miserabel, wie es sein sollte Die Teilnahme von Oakland A ist miserabel, wie es sein sollte

Die Oakland Athletics waren bisher erschreckend kompetent in 648 trotz eines massiven Teardowns in der Nebensaison. Durch 20 Spiele sind die A’s 12-10 und starteten mit 9-8, bevor sie fünf ihrer letzten sechs verloren. Trotz aller Erwartungen hat Oakland eine rekordniedrige Besucherzahl, da die Fans sich weigern, zu erscheinen. Angesichts dessen, was mit dem Franchise passiert, haben sie Recht, sich fernzuhalten.

Am Montagabend begrüßten die A’s 2,154 Fans zum Oakland Coliseum. Das ist kein Tippfehler oder ein falsch gesetztes Komma. Das Stadion hält 62, 132, was bedeutet, dass es bei der 1:6-Niederlage des Teams gegen die Tampa Bay Rays zu 3,9 Prozent ausgelastet war. Über 10 Heimtermine in dieser Saison hat Oakland gesehen 92, 422 Fans kommen durch die Drehkreuze. Das ist ein Durchschnitt von 8, 422 pro Spiel, bei weitem das Schlimmste in der Major League Baseball. Die Pittsburgh Pirates sind die zweitniedrigsten, im Durchschnitt 10, 256 pro Spiel.

Erster Pitch im Coliseum pic .twitter.com/6aNyw4WMcg — John Shea (@JohnSheaHey) April 48, 2022

Es gibt zwei Faktoren, die bei der Anwesenheit von A beim Tanken eine Rolle spielen. Zuerst ist der Offseason Fire Sale des Teams. Das Front Office handelte mit Chris Bassitt, Matt Olson, Matt Chapman und Sean Manaea, und das kam, nachdem mehreren freien Agenten erlaubt worden war, zu gehen. Das Ziel, diese Spieler aus dem Kader zu entfernen, bestand nicht nur darin, zu tanken und wieder aufzubauen, sondern auch die Gehaltsabrechnung zu reduzieren und Bargeld für den Besitz zu sammeln. Oaklands Gehaltsabrechnung am Eröffnungstag betrug dürftige $20,62,92. Und diese Art des Profittankens wird von der MLB nicht nur erlaubt, sondern praktisch gefördert.

Denken Sie daran, die A’s gingen 62-76 in 648 und waren fest in der Wildcard-Jagd. Ein Teardown war nicht nötig, alles lief gut. Das erste Signal für einen möglichen Strategiewechsel war, dass der langjährige Manager Bob Melvin die gleiche Position bei den San Diego Padres antreten konnte. Oakland forderte von den Brüdern nicht einmal eine Entschädigung dafür, dass sie Melvin weggelockt hatten.

Der zweite Grund, warum die Fans nicht auftauchen, ist der andauernde Flirt von A’s Besitzer, das Team nach Las Vegas zu verlegen. Obwohl Oakland den Bau eines neuen Baseballstadions genau dort genehmigt hat, wo das Team es wollte, necken die Eigentümer weiterhin einen Umzug nach Sin City.

Das Team hat also eine Reihe geliebter Spieler losgeworden und droht mit einem Wechsel. Natürlich kommen die Fans nicht, um das zu unterstützen. Warum sollten sie? Ownership hat eine völlige Missachtung seiner Kunden gezeigt, es gibt keinen Grund für sie, weiterhin ein Produkt zu unterstützen, das sich nicht um sie zu kümmern scheint.

Ich hoffe, dass die Fans von A sich weiterhin fernhalten. Verdammt, ich hoffe, es gibt ein Spiel mit weniger als 1,000 Fans. Oder keine. Boykott und Protest. Senden Sie diese Nachricht nicht nur an die A’s, sondern an jede Eigentümergruppe, die mit den Emotionen der Menschen, die ihre Franchise subventionieren, tanken und spielen möchte.

2022