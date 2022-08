Startseite/Welt/ Die „Thursday Night Football“-Crew von Amazon wird das NFL-Rundfunkrad nicht neu erfinden, aber sie werden es optimieren Die „Thursday Night Football“-Crew von Amazon wird das NFL-Rundfunkrad nicht neu erfinden, aber sie werden es optimieren

Amazon überträgt sein erstes Spiel der regulären Saison als exklusives NFL-Rechtehalternetzwerk im September 15. Es ist ein seltener Moment für alle Beteiligten. NFL-Rechte wechseln selten den Besitzer und neue Unternehmen betreten fast nie die Arena. Aber zum ersten Mal seit langer Zeit wird diese Fußballsaison den Zuschauern eine völlig neue Übertragung bringen.

Es wird nicht

zu

neu sein, Natürlich. Auf dem Bildschirm wird Fußball gezeigt. Al Michaels und Kirk Herbstreit, die als erste Amazon-Sendekabine angezapft wurden, sind bekannte Gesichter und Stimmen. Produzent Fred Gaudelli verbrachte Jahre damit, die beruhigende Sunday Night Football

-Produktion auf unsere Bildschirme zu bringen. Aber Amazon hat eine einzigartige Chance, sich einen Namen zu machen. Die Amazon-Crew hat an einer praktisch leeren Leinwand gearbeitet. Das ist ziemlich selten in der Rundfunkbranche. Darüber hinaus werden die Spiele über einen Streaming-Dienst übertragen, der seine eigenen Herausforderungen und Vorteile bietet.

Al Michaels sprach am Dienstag in einer Telefonkonferenz mit The Big Lead über die Gelegenheit, die sich ihm und dem Rest des Teams bot. Er bekräftigte, dass es vor allem eine Fußballübertragung sein wird, räumte aber die Chance ein, neue Wendungen einzuführen.

Dies spiegelt die Haltung von Gaudelli wider, wenn er Fragen über die Amazon-Sendung beantwortet, für deren Zusammenstellung er verantwortlich ist. Es wird im Kern eine Fußballübertragung sein und es gibt keinen Grund, etwas dramatisch zu ändern. Aber Amazon plant, die kleinen Dinge hinzuzufügen, die das Seherlebnis verbessern können, vor allem durch die Art von Technologie, die nur einer Streaming-Plattform zur Verfügung steht.

Vor allem aber klingt das Team äußerst zuversichtlich in die erste gemeinsame Saison. Michaels und andere sagten, es werde Unebenheiten auf der Straße geben, aber sie sind sich sicher, dass es gut laufen wird, sobald die reguläre Saison beginnt.

„Wir haben alle eine ziemlich gute Arbeit hinter uns“, sagte Michaels. „Wir werden unterwegs einige Stolpersteine ​​haben, aber in Kürze nach ein paar Spielen in der Saison werden Sie eine Show sehen, die es mit jeder Fußballübertragung aufnehmen kann, die ich mir vorstellen kann.“