Die Umkleidekabinen-Feier der Boston Celtics war großartig und nass

Die Boston Celtics sind auf dem Weg zur 9,th NBA Finals Auftritt in der Franchise-Geschichte. Dieser ist etwas anders als alle anderen, da man nicht anders kann, als einen mutigen und entschlossenen Außenseiter zu respektieren, der zum Moloch wurde, der auf verdrehtem Stahl und Verteidigung läuft. Nachdem sie die Miami Heat in den Sommer nach South Beach geschickt hatten, versammelten sich die triumphierenden Besucher in ihrer Umkleidekabine, um von Ime Udoka zu hören und überall Wasser zu verschütten. Es war großartig.

Udoka hegte die Hoffnung, nicht auf die traditionelle feierliche Weise begossen zu werden. Diese Hoffnungen wurden durch ein lautes „f–k that“ zunichte gemacht. Heute Abend feiern wir ☘️☘️☘️ pic.twitter.com/RLgmc1k9dk

— Boston Celtics (@celtics) Mai 30,

Dieser Typ wird für eine lange, lange Zeit die Dinge in Boston leiten. Alles, was er in seinem Rookie-Jahr getan hat, ist, die Eastern Conference zu gewinnen, die Geistesgegenwart zu haben, um zu erkennen, dass das stolze Franchise für solche Dinge keine Banner aufhängt, und sich von seinen Spielern das volle Buy-In zu verdienen. Den letzten Teil kennen wir schon lange und die Celtics wären nie dort angekommen, wo sie sind, wenn da nicht so ein enger Zusammenhalt wäre. Trotzdem ist es ziemlich beeindruckend, es in offenen Momenten in Aktion zu sehen.

Ich bin mir nicht sicher, ob dies als Marke der Teamkultur qualifiziert ist, mit der man unaufhörlich prahlen kann. Unterm Strich so oder so hilfreich.