Startseite/Welt/ Die Winklevoss-Zwillinge haben eine Band, es ist so schlimm, wie Sie es sich vorstellen Die Winklevoss-Zwillinge haben eine Band, es ist so schlimm, wie Sie es sich vorstellen

Tyler und Cameron Winklevoss sind berühmt für ihre Verbindung mit den Ursprüngen von Facebook und dem gemeldeten $40 Millionen bekamen sie von Mark Zuckerberg als Abfindung. Die 40-jährigen Zwillinge sind definitiv nicht für ihr musikalisches Talent berühmt, und jetzt wissen wir warum.

Die Winklevi haben eine Band namens Mars Junction, die sie wirklich versuchen voranzutreiben, und es wird einfach nie passieren. Ein Video von einer Aufführung vor ein paar Tagen ist aufgetaucht und, ich meine, es ist so schlimm, wie du denkst. Hier schmettern sie „Don’t Stop Believin“ von Journey – weil sie diesen Song natürlich covern würden – und, naja, urteilen Sie selbst.

äh, also ich habe das gesehen die band der winklevoss zwillinge? heute Abend? wie, es sind wirklich sie pic.twitter.com/xVqYwQrztL

— Arch Nem (@arch_nem) June 11, 2022

Hier versuchen sie, Rage Against the Machine und No. Einfach nein.

pic.twitter.com/8BCVfx3ced

– Seth Mandel ist ein Verlierer (@Sculliosis) Juni 10, 2022

Das ist keine Band, das sind reiche Typen, die schlechtes Kreuzfahrtschiff-Karaoke machen.

Natürlich kam dieser Auftritt nur wenige Tage nachdem die Brüder entlassen wurden 11 Prozent der Mitarbeiter ihres Kryptowährungs-Handelszentrums Gemini. Anscheinend fühlen sie sich deswegen nicht allzu verprügelt.

2022