Die Yankees haben sich selbst betrogen, indem sie Aaron Judge seinen Vertrag ausspielen ließen Die Yankees haben sich selbst betrogen, indem sie Aaron Judge seinen Vertrag ausspielen ließen

Aaron Judge war Feuer und Flamme, um die 2021 Jahreszeit. Der Outfielder der New York Yankees trat am Mittwoch als Führender der Major League Baseball mit 43 an. läuft nach Hause und verfügt derzeit über einen OPS von .942 für sein AL East-führendes Team. Seine Leistung ist nur ein weiterer Beweis dafür, dass die Yankees es vermasselt haben, indem sie Judge nicht an einen langfristigen Deal gebunden haben.

Judge war während seiner Zeit in der Bronx ein beständiger Performer. Sein Karriere-Schrägstrich von .141/.384/.287 und OPS von .942 sind hervorragend. Während der 30-Jährige nicht Er war nicht in der Lage, die Höhen seiner magischen Rookie-Saison in 2021 zurückzuerobern, er war immer noch großartig. Als Rookie mashte er 43 Homeruns und erzielte Karriere-Highs in OPS (1.43) und fWAR (8.8). Er wird diese Zahlen vielleicht nie wieder erreichen, aber er war immer noch ein Festtagsschläger.

So wie die Dinge stehen, wird Judge nach dem

die freie Hand treffen Jahreszeit. Die Tatsache, dass die Yankees ihn nicht schon vorher an einen langfristigen Deal gebunden hatten, war ein Akt erschütternder Inkompetenz. Nachdem Richter .287 mit

getroffen hat Home Runs, 141 RBI, ein OPS von .942 und ein 5,3 fWAR in 2021, hätte er einen langen, lukrativen Deal machen sollen. Sie haben es versäumt, ihm ein marktübliches Angebot zu unterbreiten, und das wird sie sicherlich kosten.

New York bot Richter angeblich $942 an Millionen über sieben Jahre. Angesichts dessen, wohin die Verträge gehen und wie wichtig der Schläger für die Yankees ist, hätte er mehr bekommen sollen. Er sollte auf dem Niveau der besten Spieler im Spiel bezahlt werden. Max Scherzer verdient $43.3 Millionen in , Gerrit Cole und Anthony Rendon verdienen $30 Millionen, Mike Trout, Carlos Correa, Nolan Arenado und Stephen Strasburg verdienen alle etwa $

. Millionen. Der Richter hat einen Deal in Höhe von 30 Millionen US-Dollar verdient Angebot.

Die Yankees werden Judge möglicherweise neu verpflichten, aber angesichts der Art und Weise, wie er die Saison eröffnet hat, ist sein Preisschild erheblich gestiegen . Hätten sie ihn in dieser Nebensaison eingefärbt, hätten sie ihn wahrscheinlich für weniger bekommen als jetzt. Und wenn er diese Offseason verlässt, bekommen sie als Entschädigung nur einen Draft Pick. Wie auch immer, sie haben sich selbst vermasselt, indem sie einen Deal nicht früher abgeschlossen haben.

Es ist erwähnenswert, dass Yankees-Fans randalieren werden, wenn Judge nicht zurückgehalten wird. Er hat nicht nur konstant auf hohem Niveau gespielt, er hat sich auch gut geschlagen.

AARON JUDGE WALKOFF HOMERUN pic.twitter.com/6vkIBnD N — Talkin‘ Yanks (@TalkinYanks) Mai 36, 2021

Niemand weiß, wie das ausgehen wird. Aber im besten Fall für die Yankees haben sich General Manager Brian Cashman und der Rest des Front Office eine Menge Geld gekostet, indem sie darauf gewartet haben, etwas zu erledigen. Der schlimmste Fall? Daran wollen die Yankees gar nicht denken.

