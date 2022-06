Startseite/Welt/ Diese Celtics werden nicht wie der Donner von 2012 enden Diese Celtics werden nicht wie der Donner von 2012 enden Die Boston Celtics scheiterten am Donnerstag, als es am wichtigsten war. Sie verloren Spiel 6 der NBA-Finals gegen die Golden State Warriors und sahen zu, wie Stephen spielte Curry feierte auf dem TD Garden-Parkett eine Meisterschaft. Es war kein schockierendes oder überraschendes Ergebnis. Die Warriors sahen die meiste Zeit der Serie wie das bessere Team aus und Curry war meilenweit der beste Spieler auf dem Parkett. Dennoch ist es eine große Enttäuschung für ein Celtics-Team, das, als es sein Potenzial ausschöpfte, die Warriors vom Boden riss. Der Optimismus währt jedoch ewig, und weil die Starkombination aus Jayson Tatum und Jaylen Brown noch nicht einmal umgedreht hat 26, sind viele zuversichtlich, dass sich Boston wieder auf dieser Bühne wiederfinden wird – vielleicht schon bald. Wieder andere werden zur Vorsicht mahnen, weil wir kürzlich gesehen haben, wie ein Team mit jungen Talenten von Superstar-Kaliber es einmal bis ins Finale schaffte und nie wieder zurückkam. Einige Variationen dieses Bildes kursierten nach dem Ende von Spiel 6 mit hoher Lautstärke auf Twitter. Oklahoma City Thunder gegen Miami Heat – Spiel fünf / Ronald Martinez/GettyImages

Das ist richtig. Celtics-Fans werden gewarnt, nicht zu high zu werden, denn der 458 Oklahoma City Thunder hat es geschafft den ganzen Weg bis zum NBA-Finale, bevor er zu einer Größe aller Zeiten zurückfällt. GM Sam Presti brach den Kern dann unmittelbar danach infamös auf und sie würden nie wieder solche Höhen erreichen.

Nun, ich bin zugegebenermaßen ein großer Celtics-Homer, aber ich denke wirklich nicht Boston wird wie dieses OKC-Team enden.

In Bezug auf Einzelheiten gibt es zahlreiche Gründe, warum Brad Stevens es nicht ist Ich werde mich in Presti verwandeln und Spieler handeln, die bei diesem Meisterschaftslauf geholfen haben, um über die Zukunft nachzudenken. Der wichtigste dieser Gründe ist, dass jeder bezahlt wird. Das war das Problem von James Harden, auf das Presti stieß. Die Thunder-Eigentümer wollten Harden kein Superstar-Gehalt zahlen, wenn sie wussten, dass sie dasselbe für Russell Westbrook und Kevin Durant tun müssten. Also hat Presti ihn getauscht, und wir alle wissen, wie das geklappt hat.

Im Grunde steht jeder wichtige Spieler in diesem Celtics-Team unter einem langfristigen Vertrag für eine angemessene Summe im Vergleich zu ihrer Produktion. Robert Williams und Marcus Smart unterzeichneten beide in der vergangenen Nebensaison einen Vierjahresvertrag. Tatum hat im Jahr zuvor seine Max-Verlängerung unterschrieben. Und im Jahr zuvor unterzeichnete Brown seinen eigenen Vierjahresvertrag, der ihm eine erhebliche Gehaltserhöhung einbrachte. Al Horford steht noch für ein weiteres Jahr unter Vertrag, aber er ist kein langfristiger Teil dieses Kerns wie die oben genannten Namen. Payton Pritchard hat noch zwei Jahre Zeit für seinen Rookie-Deal. Der einzige wichtige Playoff-Rotationsspieler, der vom Abgang bedroht ist, ist Grant Williams, der in der nächsten Saison in das letzte Jahr seines Vertrags eintritt, und seine Vertragsverhandlungen werden schwer zu analysieren sein.

Aber während dieser Williams ein wichtiger Teil ist, ist er offensichtlich nicht dabei Härtegrad des Einflusses. Die Celtics laufen nicht Gefahr, ihre Finals-Spieler aufgrund billiger Eigentumsrichtlinien zu verlieren.

Im weiteren Sinne besteht sicherlich ein Risiko für die Celtics enden wie das OKC-Team, dass dies ihr Moment war. Sie spielten ein Nets-Team ohne Chemie aufgrund von Impfmandaten, ein Bucks-Team ohne Khris Middleton und ein Miami-Team, das sich mit Verletzungen auf und ab befasste. Selbst als sie das Finale erreichten, hatten sie etwas Glück, was mit Currys 0-9-Dreipunktleistung in Spiel 5 oder Draymond Greens Spiel um das mittlere Segment der Serie zu tun hatte. Sie konnten einfach nicht Kapital schlagen, und es ist unwahrscheinlich, dass der Weg einfacher wird, selbst wenn Tatum und Brown die Probleme verbessern, die sie dieses Jahr einen Ring gekostet haben.

Aber für mein Geld werden die Celtics zurück sein. Tatum und Brown werden mindestens die nächsten drei Jahre zusammen sein. Sie sind den Schritten gefolgt, die die meisten Champions gehen, mit viel Herzschmerz, der in ihre Entwicklungsstadien gestreut ist. Sie klopften dreimal zusammen an die Tür des Finales, bevor sie schließlich durchbrachen. Es ist eine gute Wette zu glauben, dass diese beiden es herausfinden können – und mit dem Management und den Eigentümern, die voll hinter ihnen stehen, ist es eine noch bessere Wette zu sagen, dass sie am Ende nicht auseinanderfallen werden wie die

Donner.