Dieser Typ Logan in „The Bachelorette", der die ganze Nacht zwei Vogelbabys herumtrug, war wild

Noch eine dramatischste Staffel von The Bachelorette debütierte zuletzt Nacht und dieses Mal – nimm das – es gibt eine Wendung. Erstmals in der Seriengeschichte gibt es zwei Bachelorettes für die dutzenden Kandidaten. Gabby und Rachel, die hart wie Diebe sind, nachdem sie letztes Jahr mit Claytons Unsinn zu tun hatten, verbrachten das erste 15 Minuten oder so sprachen sie darüber, wie aufgeregt sie waren, auf dieser gemeinsamen Reise zu sein, und wie großartig es sein wird, sich gegenseitig zur Unterstützung zu haben. Am Ende der Folge machte die Staffelvorschau jedoch deutlich, dass ihre Bindung getestet und gebrochen wird, da im Gegensatz zu früheren Iterationen eine weitere Option auf dem Tisch liegt.

Aber das ist für einen anderen Blog, wenn es soweit ist. Wir sind hier, um über eine bestimmte Sache von Night One zu sprechen, wo die Show eine Stunde verschlingt, indem sie zeigt 12 Typen, die aus einer Limousine steigen und versuchen, mit einer quälend schmerzhaften Linie oder einem Gimmick einen ersten Eindruck zu hinterlassen. Nun, ich bin der Überzeugung, dass Sie den Wettbewerb nicht gewinnen können, mit welcher Einbildung Sie auch immer auf den Tisch kommen, aber Sie können ihn absolut verlieren.

Zum Kontext, ein Typ rappte, einer ritt ohne Hemd auf einem Pferd herein, ein anderer fuhr einen Gabelstapler und noch ein anderer schleppte einen Sechs-Fuß-Fleischbällchen-Sub. Alles in allem dummes Zeug, aber es ist wichtig, hier einen entscheidenden Hinweis zu verstehen. In der Bachelor-Welt musst du dich aufs Ganze einlassen und deine Spielerei die ganze Nacht durchziehen. Was die Teilnehmer im Rücken ruiniert hat. Plötzlich sind sie Stunden in einer langen Nacht in einem dummen Kostüm oder mit Pfauen, die den Zorn der Einfaltspinsel im Haus auf sich ziehen werden, die zunehmend betrunken und frustriert werden, weil sie in dieser speziellen Petrischale keine Entscheidungsfreiheit haben.

Also war das absolut kein Problem für den Enormous Meatball Sub-Typ, da er dem anderen etwas dringend benötigtes Protein lieferte Bro Dudes, die Erfahrung wurde für unseren Mann Logan Palmer zur Hölle. Ein Videofilmer aus Kalifornien, der mit zwei Küken auftauchte, weil er sagte, er müsse sich daran gewöhnen, mit zwei Küken abzuhängen.