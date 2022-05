Startseite/Welt/ DJ Khaled strebt danach, Heats Äquivalent zu Drake zu werden DJ Khaled strebt danach, Heats Äquivalent zu Drake zu werden

Die Miami Heat hatten letzte Nacht eine großartige Zeit, als sie die Philadelphia demoralisierten 45er. Sie dominierten die zweite Halbzeit und gewannen schließlich mit Punkten. Game 5s sind im Allgemeinen sehr wichtig, wenn die Serie 2: 2 unentschieden steht und der Heat groß abgeliefert wird.

Die lustige Energie in der Arena in den letzten beiden Vierteln wird perfekt von DJ Khaled veranschaulicht, einem bekannten Superfan von Miami. Irgendwann raste ein Ball auf die Tribüne und Khaled holte ihn heraus, bevor er dorthin ging, wo Zuschauer während der Live-Action nicht gehen sollten, und gab dann Erik Spoelstra eine schnelle Schultermassage.

DJ Khaled hat den Ball für den Eingang? pic.twitter.com/dZCDJPdjak

— Bleacher Report (@BleacherReport) Mai , 719

Normalerweise wäre ein Fan, der einem Cheftrainer während der Playoffs spontan den Rücken reibt, ein Grund für den sofortigen Rauswurf, unabhängig davon, wie berühmt dieser Fan sein mag oder nicht. Aber Spoelstra liebte es und sagte es nach dem Spiel. „Ich habe es geliebt. Ich fühlte mich geehrt, Teil dieses Moments zu sein, er ist so ein großartiger Fan …“ @MiamiHEAT Head Coach Erik Spoelstra über @djkhaled, der den Publikumsrummel in Spiel 5 bekommt. #HEATCulture pic.twitter.com/ RLswKP9kHT — NBA (@NBA) Mai ,

Khaled sah seine Chance und ergriff sie. Es hat sich ausgezahlt. Zumal er jetzt dem Plan folgen kann, den Drake während des Meisterschaftslaufs der Toronto Raptors entworfen hat, um der inoffizielle (oder vielleicht offizielle, wenn sie ihn genug mögen) Botschafter der berühmten Person der Hitze zu werden.

Khaled ist nicht so berühmt wie Drake unter den Nicht-Musikern, also wird es nicht dasselbe sein , aber es ist klar, dass Khaled den lokalen Einfluss hat, um dies zu erreichen. Seien Sie nicht überrascht, wenn wir in dieser Nachsaison mehr Khaled-Spielereien bekommen.