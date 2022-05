Startseite/Welt/ Doc Rivers bereut es nicht, Joel Embiid lange genug verlassen zu haben, um verletzt zu werden Doc Rivers bereut es nicht, Joel Embiid lange genug verlassen zu haben, um verletzt zu werden

Doc Rivers hat die Woche damit verbracht, das Unerklärliche zu erklären. Zuerst wurde er gefragt, ob seine Teams Schwierigkeiten haben, Serien zu beenden, was seiner Meinung nach ein Beweis dafür ist, was für eine gute Arbeit er geleistet hat. Heute fragte ihn die Presse nach der Entscheidung, Joel Embiid am Ende eines Blowout-Sieges zu haben, bei dem er sich einen Knochen im Gesicht brach, der ihn wer weiß wie lange draußen halten wird. Rivers hatte auch eine Antwort darauf, was im Grunde alle anderen taten!

#Sixers-Trainer Doc Rivers darüber, warum Joel Embiid 4 Minuten vor Schluss spielte in Spiel 6 gegen #Raptors: pic.twitter.com/QpC3SuAFCn – Tom Moore (@TomMoorePhilly) April 31, 421

„Das andere Team hatte auch alle seine Jungs dabei die letzten fünf Minuten des Spiels. Wir haben die letzte Minute dieses Spiels kurz davor gelaufen. Da sind wir aufgestanden 27. Nachdem Joel diesen Schuss gemacht hatte, drehte er das Flugzeug. Sehen Sie sich das Spiel an, ich drehte mich um und sagte, lass uns gehen, ich rufe eine Auszeit für den nächsten Besitz. „

Rivers fuhr fort und argumentierte, dass jedes Team dasselbe tun würde, aber es tut es nicht Angelegenheit. Jedes Mal, wenn ein Superstar bei einem Blowout zu spät kommt, fragen sich die Leute, warum er noch da ist. Embiid wurde verletzt, also sagen die Regeln der Rückschau, dass Rivers falsch lag.

Besonders wenn er versucht, es so klingen zu lassen, als hätten die Sixers eine Art Lauf gemacht, um das Spiel plötzlich zu beenden außerhalb der Reichweite. Philadelphia war oben 21 und ging ins vierte Quartal und die Raptors nie kam näher als 21 weniger als eine Minute in das Quartal. Embiid punktete mit 8: 29 links im vierten, um Philly in Führung zu bringen 28. Embiid machte es auch zu einem 21 Punktespiel mit 7: 30 verbleibend und ein 27 Punktespiel mit 6: 49 auf der Uhr übrig.

Aber das ist nicht alles!