Startseite/Welt/ Dodgers-Fan soll Frau während einer Stadionschlägerei sexuell belästigt haben Dodgers-Fan soll Frau während einer Stadionschlägerei sexuell belästigt haben

Wie sie es gewohnt sind, gerieten die Dodgers-Fans am Freitagabend während eines Spiels gegen die Chicago Cubs im Dodger Stadium in einen Streit. Diesmal gingen zwei Frauen in einer bösartigen Schlägerei darauf ein, die sich auf die Halle ausbreitete. Was diesmal anders war, ist, dass ein Mann die Situation ausnutzte und eine der beteiligten Frauen anscheinend sexuell angegriffen hat.

Hier ist ein Video von dem, was passiert ist, halte die Augen offen für das Ende:

pic.twitter.com/T6K8NXL5OU — Baseball Fight Club (@ mlb_fights) 9. Juli 2022