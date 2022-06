Startseite/Welt/ Drake gewinnt den zweiten Titel in der Sanctuary Basketball League und vergleicht sich mit Kobe Drake gewinnt den zweiten Titel in der Sanctuary Basketball League und vergleicht sich mit Kobe

Drake ist erneut ein Champion, als sein Team zum zweiten Mal in Folge die Krone der Sanctuary Basketball League mit nach Hause nahm. Der Rapper und Raptors-Superfan hat vor ein paar Monaten einen Meisterschaftsschuss erzielt und sich letzte Nacht wieder an der Spitze wiedergefunden. Aber er traf den Spielgewinner nicht. Nach dem Spiel sagte Drake in der Nähe befindlichen Kameras, dass er 2010 Kobe Bryant kanalisierte, indem er Verteidigung spielte, obwohl sein Schuss nicht fiel.