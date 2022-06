Startseite/Welt/ Draymond Green ärgert sich darüber, dass ein Reporter nach seinem Podcast fragt Draymond Green ärgert sich darüber, dass ein Reporter nach seinem Podcast fragt

Draymond Green und die Golden State Warriors waren nicht glücklich, nachdem sie einen 100-54 Niederlage gegen die Boston Celtics in Spiel 3 der NBA Finals am Mittwochabend. Nach dem Spiel hatte Green während seiner Zeit bei den Medien eine etwas umstrittene Darstellung. Irgendwann ärgerte er sich über einen Reporter, der ihn fragte, ob er in seinem Podcast vielleicht Xs- und Os-Informationen preisgeben würde.

Okay, Green war also Ziemlich unhöflich, aber das ist auch eine schlechte Frage. NBA-Spieler reden die ganze Zeit mit den Medien über Xs und Os, und wenn Green in seinem Podcast nicht über Basketballspiele sprach, hätte irgendjemand einen Grund zuzuhören? Natürlich nicht.

Der lustigste Teil des gesamten Austauschs war, als Green am Ende „Respekt“ sagte, obwohl er absolut keinen Respekt hat für den Mann, der die Frage gestellt hat.