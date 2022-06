Startseite/Welt/ Draymond Green antwortet auf Boston Chants im Podcast: „F— You Too“ Draymond Green antwortet auf Boston Chants im Podcast: „F— You Too“

Draymond Green wurde in Boston für Spiel 3 nach seinen Spielereien in Spiel 2 kalt empfangen, als Celtics-Fans bereit waren, ihn drei Stunden lang gnadenlos auszubuhen TD-Garten. Wie es so oft vorkommt, verwandelten sich die Buhrufe in vulgäre Gesänge, die ESPN zu übertönen versuchte (und scheiterte). Die Warriors waren sauer auf die „F— you Draymond“-Gesänge nach dem Spiel und vergaßen anscheinend alle ihre früheren Übertretungen in diesem Bereich, was die Sache nur noch schlimmer machen wird, wenn sie am Freitag für Spiel 4 auf den Platz zurückkehren.

Green seinerseits war viel verärgerter über seine Spielweise und Fragen zu seinem Podcast nach dem Spiel als über das, was die Fans skandierten. Dies könnte Teil seines Masterplans gewesen sein, die alleinigen Rechte an seiner wahren Reaktion zu besitzen und sie für seine Podcast-Aufnahme nach dem Spiel aufzuheben. Er hat diesen Podcast heute gepostet und eine interessante Rede darüber gehalten, wie es ein gutes Beispiel für den Kampf durch Widrigkeiten ist, das seine Kinder miterleben können, bevor sie den Celtics-Gläubigen „F—you too“ sagen.

„Ich bin eigentlich froh, dass er das gesehen hat.“ @Money 02 Green reagiert darauf, dass seine Familie die Gesänge der Bostoner Menge hört pic.twitter.com/fQnCM9PsP5 — The Volume (@TheVolumeSports) 9. Juni 2022

In gewisser Weise fasst Draymond in einem Clip zusammen, nicht wahr? Er gab eine nachdenkliche Antwort, beendete sie aber mit einer Erinnerung, dass er vor niemandem zurückweiche.

Vieles in diesem Diskurs ist dumm, aber ich kann Freitag kaum erwarten. Wir haben gesehen, was passiert ist, als sich Kyrie Irving in der ersten Runde der diesjährigen Playoffs über die Fans beschwert hat. Später bekam er noch mehr Ohrfeigen. Green verlangt das nicht mit der Art und Weise, wie er damit umgeht, aber alle anderen schon.