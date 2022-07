Startseite/Welt/ Draymond Green entschuldigt sich für die Kommentare von Kendrick Perkins Draymond Green entschuldigt sich für die Kommentare von Kendrick Perkins

Das Aufeinandertreffen von Draymond Green und Kendrick Perkins scheint sich seinem Ende zuzuneigen. Für diejenigen, die es verpasst haben, Green hat Perkins in einer Episode seines Podcasts, der letztes Wochenende veröffentlicht wurde, in die Luft gesprengt. Perkins kritisierte Greens Wortwahl ernsthaft und sagte dies in einem Twitter-Video, das er später löschen musste. Weniger als eine Woche später versucht Green, Wiedergutmachung zu leisten.

In einer neuen Folge von

The Draymond Green Show

, entschuldigte sich der Stürmer der Golden State Warriors dafür, wie er über Perkins gesprochen hatte.

“ Neulich, als ich sprach, benutzte ich ein Wort, das eine rassistische Konnotation hat. Als ich das Wort benutzte, hätte ich das Wort sehr gut durch „Clown“ ersetzen können. Ich hätte das Wort sehr gut durch „Idiot“, „Idiot“ ersetzen können, ich hätte das Wort durch irgendetwas ersetzen können und im Schritt weitermachen können. Und das Wort, von dem ich spreche, ist, ich habe das Wort „c–n“ verwendet .‘ Wie ihr von mir wisst, verstecke ich mich hinter nichts, ich stehe zu dem, was ich meine und was ich sage…. Als jemand, der gegen Rassismus steht und jemand, der sich jahrelang dagegen gestellt hat, der keine Angst davor hat, zu bekommen Davor kann ich gleich hier zugeben, dass ich mich geirrt habe, egal wie ich das Wort mit meinen Freunden verwende oder wie dieses Wort irgendwo sonst auf der Welt wahrgenommen wird, es war hier falsch, und das werde ich anerkennen .“

Green hat im obigen Video im Grunde erklärt, dass er das Wort verwendet hat bedeutet etwas anderes, wo er aufgewachsen ist, und er hat es zu beiläufig verwendet, ohne die Auswirkungen zu berücksichtigen, wie es wahrgenommen werden könnte, insbesondere mit der Plattform, die er hat. Er enthüllte lange Gespräche mit Joe Dumars und Adam Silver, die ihm halfen, zu erkennen, dass er es vermasselt hatte, und als stolzes Mitglied der „neuen Medien“ muss er aufstehen und zugeben, dass er etwas falsch gemacht hat.

Hoffentlich ist das das Ende. Kleine Streitereien sind lustiges Inhaltsfutter, aber dies erreichte ein neues Niveau, das nur beiden Seiten schadete.