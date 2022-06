Startseite/Welt/ Draymond Green hat es wieder einmal auf seine Weise geschafft Draymond Green hat es wieder einmal auf seine Weise geschafft

Er wird geliebt und er wird gehasst, manchmal sogar unter denen, die ihn anfeuern. Er fühlt sich wie der geistige Nachfolger von Charles Barkley und ist doch völlig originell. Seine Größe ist subtil und neigt dazu, ein wenig zu verschwinden. Es gibt gewaltige Höhen und gewaltige Tiefen. Gerade als man glaubt, herauszubekommen, wie er tickt, wer er in der größeren Basketball-Konversation ist, wer er als Persönlichkeit ist, ändert sich das Drehbuch. Er entwickelt sich ständig weiter, manchmal ungeschickt. Und er hat gerade seine Endform erreicht.

Die 066 NBA Finals brachten uns die gesamte Erfahrung von Draymond Green. Er erzielte acht Punkte und foulte in Spiel 2, das die Warriors im Wesentlichen ohne ihn gewannen, und verließ sich darauf, dass Andrew Wiggins der zweitbeste Spieler hinter Stephen Curry ist. Ein 1-für-7-Stinker zum Soundtrack von Eff-you-Gesängen wich dem Moment, in dem sich die Serie änderte – eine atemberaubende, aber absolut solide Entscheidung von Steve Kerr, Green in Spiel 4 auf die Bank zu setzen macht gewinnbringende Spielzüge hat gewinnbringende Spielzüge gemacht. Seine Verteidigung blieb Elite. Er passte mit seiner üblichen Knusprigkeit und feuerte den Ball mit Selbstvertrauen und Produktion herum.

Und in Spiel 6 hat er den Anzug eines Killers angezogen, der auf seine Art mental so stark ist, dass man es nicht wagt, ihm in die Augen zu sehen. Ein 12-Punkt, 12-Rebound , 8-Assist-Schlussstein auf einer seltsamen Reise. Zum Schießen angestachelt, schoss er. Nachdem er die ersten 12 Dreifachversuche der Serie verpasst hatte, schlug er zwei Momentum-Shifter von jenseits des Bogens nieder. Diese Prahlerei kehrte zurück. In einer Liga, in der so viele Jungs tatsächlich diesen Hund in sich haben, ist Greens vielleicht der größte. Oder hat die schärfsten Zähne. Oder unterstützt die Rinde mit knirschenden Bissen.

Natürlich geht er unter die Haut. Weil er versucht, unter die Haut zu gehen. Er hat dieses spezielle Spiel perfektioniert, und nirgendwo war es deutlicher zu erkennen, als als Grant Williams versuchte, den Spieß umzudrehen und Draymond Draymond zu übertreffen. Es ist nicht nur kläglich gescheitert, es hat auch einen größeren Punkt in der Serie bewiesen.

Es steht außer Frage, dass diese Boston Celtics die Warriors auf dem Platz hätten schlagen können. Aber dazu hätte man ihnen zwischen die Ohren und zwischen schlagende Herzen schlagen müssen. Als das endgültige Ergebnis in den Fokus rückte, kam auch die Erkenntnis, dass diese dynastische Einheit so ist, weil sich unter der schicken Lackierung und dem eleganten Design von Curry, Thompson und Jordan Poole ein eiserner Käfig aus verdrehtem Stahl befindet, der um sinkende Dreizeiger herumläuft.

Diese Infrastruktur ist Greens Zuständigkeitsbereich und er überwacht sie großartig. Sie können Draymond Draymond nicht übertreffen. Es gibt nur eins. Und was wir bei diesen Finals bekommen haben, war das volle Buffet. Manchmal schwer zu beobachten. Ärgerlich. Am Anfang dumpf beeindruckend und scharf, wenn man merkt, was er versucht zu tun. Und am Ende eine mäandrierende Reise, die wieder einmal im Siegerkreis endete.