Startseite/Welt/ Draymond Green ruft Bill Simmons wegen Jalen Green-Kommentaren heraus Draymond Green ruft Bill Simmons wegen Jalen Green-Kommentaren heraus

Bill Simmons erntete vor einigen Wochen eine Welle der Kritik, nachdem er während einer Podcast-Diskussion über Rookie nachdrücklich „f— Jalen Green“ gesagt hatte des Jahres abstimmen. Simmons reagierte auf diese Kritik, indem er sauer auf die Aggregatoren wurde, weil sie den Ton, den er für einen eindeutigen Scherz hielt, nicht aufgegriffen hatten, bevor er die fragliche Aggregationsseite falsch identifizierte, während er sie beschuldigte, versucht zu haben, Abonnements zu fördern. Es war keine großartige Abfolge von Ereignissen für den Sports Guy, aber so ist das Leben im Rampenlicht der Sportmedien.

Draymond Green hat eindeutig davon gehört und beschlossen, heute etwas zu sagen. Green hat ein Video auf seiner Instagram-Geschichte von einem Rockets-ClutchPoints-Konto erneut gepostet, das darauf hinwies, wie problematisch es ist, dass Simmons, ein 52 -jähriger Mann, hat Streit mit einem 20-Jährigen und hat dabei auch noch ein Wörtchen mitzureden die All-NBA-Abstimmung. Green hat auch seinen eigenen Kommentar gepostet:

— aiyaan (@aiyaankhurram) April 30, 2022

„Wie ist es, dass dieser Typ ein Mitspracherecht bei der Entscheidung hat, ob Jalen Green sich für einen Super-Max-Deal qualifizieren wird? Er sagt eindeutig F Him, was übrigens sehr persönlich klingt. Aber er hat ein Mitspracherecht darüber, was jemand anderes verdient? Welche Arbeit hat er geleistet? sein Leben, das ihn qualifiziert, beim Gehalt eines NBA-Spielers mitzubestimmen? @nba“

Wenn Simmons das ansprechen würde, würde er sicherlich etwas in der Art behaupten, dass er scherzte, aber selbst wenn er es nicht wäre, würde er nicht zulassen, dass eine solche persönliche Voreingenommenheit seine Abstimmung beeinflusst, wenn es um das Ende geht -of-year Auszeichnungen. Wofür wir ihn irgendwie beim Wort nehmen müssten. Und das ist das Problem, das Green anspricht.

Es ist kein perfektes System, Super-Max-Verträge zu haben, die durch Auszeichnungen diktiert werden, die den Spielern von den Medien gewährt werden. Sachen wie MVP und Defensive Player of the Year sind ziemlich trocken, aber die All-NBA-Teams können durch eine Stimme diktiert werden. Jayson Tatum zum Beispiel verlor letztes Jahr über 20 Millionen Dollar, als er kein All machte -NBA-Team, das von Jimmy Butler und Paul George um die letzten beiden Stürmerplätze im dritten Team geschlagen wurde. Hat Tatum einen Platz über diesen beiden verdient? Für beide Seiten dieses Arguments ließen sich gute Argumente anführen. Sollte dies von Medienvertretern entschieden werden, von denen einige aufgrund der Teams, die sie überwachen sollen, zwangsläufig ihre Ansichten beeinflussen werden? Das ist die große Frage, und darauf gibt es keine einfache Antwort.

2022Die Spieler über diese Auszeichnungen abstimmen zu lassen, bringt andere Probleme mit sich. Super-Max-Verträge nicht an Auszeichnungen zu binden, tut es auch. Niemand wird mit der endgültigen Lösung zufrieden sein. Das derzeitige System funktioniert gut genug; Es muss noch einen Spieler geben, der sich für einen massiven Deal qualifiziert hat, obwohl er ihn nicht verdient hat. Bisher hat es sich eingependelt. Aber die Spieler haben einen ziemlich guten Grund, wenn sie argumentieren, dass die Medien ihr Verdienstpotenzial nicht diktieren sollten.

2022