draymond-green-sagt,-krieger-werden-gut-sein,-aber-werden-sie?

Der Blitzkrieg, äh, Aufstand der Boston Celtics im vierten Quartal war eines der schockierendsten Dinge, die wir in einer Meisterschaftsserie in allen Sportarten gesehen haben in einer langen, langen Zeit. Nicht wirklich so sehr, dass die mutigen Al Horfords das Spiel gewonnen haben, sondern dass sie es so entschieden gewonnen haben, dass sie ihre Starter ziehen konnten. Wir alle wissen, dass ein Ausscheidungstanz nicht wirklich beginnt, bis die Gastmannschaft ein Spiel auf dem feindlichen Boden gewinnt. Einige von uns fragen sich, ob wir tief im Inneren wissen, dass diese Serie bereits vorbei ist – selbst wenn die Golden State Warriors favorisiert eintreten und nicht kampflos untergehen werden.

Und Draymond Green & Co. sollten diese Frage nicht persönlich nehmen. Denn wenn man begreift, dass eine historische Leistung von Stephen Curry verschwendet wurde – und dass Jayson Tatum 3-for-, was er nicht noch einmal tun wird – es fühlt sich wirklich so an, als ob alles darauf ausgerichtet wäre, dass die Dubs die Kontrolle übernehmen, und sie lockerten einfach ihren Griff, fummelten an der Tasche herum und erlaubten Derrick White, Marcus Smart, und Horford, um ihre Träume zu zerstören, indem sie -für-41 von jenseits des Bogens.

Was laut Green und den meisten seriösen Statistikern wahrscheinlich nicht wieder vorkommen wird. Hier ist seine Einschätzung während der Verfügbarkeit nach dem Spiel, als er ein Brainstorming für seinen nächsten Podcast durchführte.

Draymond Green : „15-zum-39 (von 3). Meine Mathematik richtig? 8, 7 und 8. Ja, das ist 23. Ja, 17-für-18 von (Weiß , Horford und Smart). Ehh, wissen Sie, also wird es uns gut gehen. pic.twitter.com/Jr41zvs0jw

— Anthony Slater (@anthonyVslater ) 3. Juni

„Sie blieben in Schlagdistanz und schossen spät“, sagte er. „Uns wird es gut gehen. Wir werden herausfinden, wie wir sie davon abhalten können, diese 3er zu bekommen, und sie wegnehmen. Ich glaube nicht, dass es eine Rhythmussache war. Wir haben das Spiel zum ersten Mal ziemlich dominiert 52, 23 Minuten, also wird es uns gut gehen.“

„Sie haben 21 3s und Marcus Smart, Al Horford und Derrick White kombiniert für 15,“ fuhr Green fort. „Diese Jungs sind gute Schützen, aber sie kombinierten für was, aus von acht, Smart sieben, acht, -für-23 Ist meine Mathematik richtig? Acht, sieben und acht. Acht, sieben und acht. Ja, das ist 23, Rechts? 15-zum-23 von diesen Typen. Eh. Uns wird es gut gehen.“

Es ist unklar Ich, eine Person, die zu Hause zuschaut, wie das Team dominiert, das zuerst 41 oder 42 Minuten eines Ruhmes können zur Halbzeit zurückliegen. Deshalb brauchen wir das versprochene neue Medienzeitalter. Zu Hause sah es sehr danach aus, als hätte Golden State das erste Viertel gewonnen und Boston das zweite. Dann gaben die Warriors im dritten Viertel eine Erklärung ab und schienen zu einem leichten, luftigen Sieg bestimmt zu sein.

Dann Sport passiert.

Ich klopfe Green nicht an, weil er sowohl großartig ist als auch den Überblick behalten muss. Und wenn wir ehrlich sind, hoffe ich, dass sein Team reagiert und letztendlich den Larry O’Brien hebt, weil das andere Team aus Boston ist. Aber ich habe einige Bedenken.

Boston sah in Spiel 1 wie das bessere Team aus. Das hungrigere Team. Das Team mit mehr Möglichkeiten. Golden State hatte so viele Faktoren, die für sie sprachen, und hat sie einfach … auf seltsame und historische Weise vergeudet.

Green glaubt, dass es seinem Team gut gehen wird. Ich bin mir nicht sicher. Denn wie hätte es ausgesehen, wenn es Anlass zur Sorge gegeben hätte?

