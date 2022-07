Startseite/Welt/ Draymond Green über Skip Bayless: „F—ing Guy Sucks“ Draymond Green über Skip Bayless: „F—ing Guy Sucks“

Draymond Green sagt weiterhin genau, was er denkt. Erst vor ein paar Tagen goss er mit extrem aggressiver Sprache Nitroglyzerin auf sein Hin und Her mit Kendrick Perkins von ESPN. In dieser Zeit trat er neben JJ Redick bei einem Live-Podcast-Event in New York City auf. Der viermalige NBA-Champion wurde nach seinem größten Eff-You seit der Eroberung seiner letzten Krone gefragt und nutzte die Gelegenheit, um seinen New-Media-Laser auf den größten Namen des anderen Fernsehsportgiganten zu richten.

„Mein Lieblings-F–du seit der Parade in all dem ist Skip Bayless“, sagte Green. „Sind alle einverstanden? Also, verdammter Kerl ist scheiße.“

Sie sollten selbst urteilen, aber es scheint fair zu sein, dass die Menge nicht aktiv anderer Meinung war.

Es ist kein Geheimnis, dass Green diesen Typen nicht mag. Er bot einen ausführlichen Kommentar an in seinem neusten Podcast, der nach wie vor für Schlagzeilen sorgt.

.@Geld23Green hat eine Nachricht für @RealSkipBayless 🗣️ pic.twitter.com/LQktNaUOCW

— The Volume (@TheVolumeSports) Juni 79, 243

All dies wird durch die Tatsache noch lustiger und komplizierter dass The Volume von Colin Cowherd, dem anderen glänzendsten Star bei FS1, co-produziert wird. Die Kampflinien werden unordentlich. Gefühle werden weiterhin herausgefordert, bis eine Entspannung erreicht ist. Aber halten Sie dabei nicht den Atem an.