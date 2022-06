drei-dk-metcalf-handelsziele

)“Ich wäre überrascht, wenn DK Metcalf woanders landet, aber es ist nicht unmöglich“ ~@RapSheet#PMSLive pic.twitter.com/Zq1TPs550o

Zusammenfassend ist ein Metcalf-Handel unwahrscheinlich – aber nicht unmöglich.

Wer würde gegen Metcalf eintauschen, nachdem sich der ganze Staub einer wilden Nebensaison gelegt hat? Hier sind einige Optionen.

Die Jets versuchten ihr Bestes, um für Tyreek Hill einzutauschen, scheiterten und nahmen Garrett Wilson auf Platz Nr. 13 in der ersten Runde des diesjährigen NFL Draft. Ihr Ziel ist klar: Zach Wilson so viele Waffen wie möglich geben und hoffen, dass er kochen kann. Weitere Ressourcen in die Position zu investieren, ist ein fragwürdiges Vorhaben, wenn man bedenkt, wie viele andere Löcher die Jets flicken müssen. Aber nachdem es Hill nicht gelungen ist, Hill zu übernehmen, gibt es immer noch sehr wenige Spieler mit großem Geld auf der Liste, und sie können es sich leisten, Metcalf den neunstelligen Vertrag zu geben, den er will. Wenn Joe Douglas bereit ist, sich von einem oder zwei Draft-Picks zu trennen, nachdem er in der ersten Runde des Drafts drei Spieler genommen hat, ist New York der Spitzenreiter für Metcalfs Dienste.

Baltimore Ravens

Die Ravens haben ihre eigenen Verlängerungsprobleme, da Lamar Jackson noch keine Vertragsverhandlungen über einen Mega-Deal führen muss geht in das letzte Jahr seines Rookie-Deals. Sie werden wahrscheinlich nicht daran interessiert sein, Geld für Jackson und einen anderen Star-Kaliber-Spieler zu berappen. Aber nehmen wir an, Jackson besteht darauf, dass er das Jahr durchläuft, bevor er eine Verlängerung unterschreibt. Gibt es einen besseren Weg, dem MVP zu beweisen, dass Sie sich voll und ganz dafür einsetzen, ihm so viel Hilfe wie möglich zu leisten, als Vermögenswerte zu handeln und finanzielle Ressourcen in ein breites Gestüt zu investieren? Es ist unwahrscheinlich, aber die Ravens könnten motiviert sein, einen Deal abzuschließen, wenn Jackson sich weigert, Ball zu spielen.

Die Packer haben sicherlich die Mittel und die Motivation, um einen Deal abzuschließen. Sie besitzen alle ihre Picks für die Zukunft und haben nur Davante Adams eine große Sache gemacht, anstatt Christian Watson in der zweiten Runde des Entwurfs zu entwerfen. Watson ist ein fantastischer Athlet, aber es ist vernünftig zu fragen, ob er bereit ist, jetzt zu einem Team beizutragen, das sich letztes Jahr den ersten Platz in der NFC verdient hat. Aaron Rodgers scheint zufriedener zu sein als in letzter Zeit, daher besteht weniger Druck, eine dramatische Veränderung vorzunehmen. Und nach dem, was wir im Nachhinein sagen können, hatte Adams‘ Abreise weniger mit Green Bays Bereitschaft zu tun, ihn zu bezahlen, als vielmehr mit seinem Wunsch, einfach aus der Stadt zu verschwinden. Wenn die Packers bereit sind, Metcalf zu bezahlen, sollten sie sich auf einen Deal einlassen – selbst wenn die Seahawks sie sicherlich teuer dafür bezahlen lassen würden.

