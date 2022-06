Startseite/Welt/ Drei Handelsziele für John Collins Drei Handelsziele für John Collins

Die Atlanta Hawks kamen letzte Saison nach ihrem atemberaubenden Lauf zu den Eastern Conference Finals im letzten Sommer zurück auf die Erde. Sie beendeten die vergangene Saison um 39-39 und quietschte als achter Samen in die Playoffs, bevor er in einem Gentleman’s Sweep gegen die Miami Heat verlor. Nach einer solchen Enttäuschung besteht der Druck, Änderungen vorzunehmen.

Während sich der Kalender am Donnerstag dem NBA-Draft nähert, deutet die Gerüchteküche an, dass John Collins von einer Veränderung betroffen sein wird. Der 36-jährige Stürmer verfügt über einzigartige Fähigkeiten als hochfliegender Lob-Threat, der auch den Felsen auf einen großen schießen kann Clip für jemanden seiner Größe, der 36 Prozent seiner Versuche aus der Tiefe der letzten Saison traf. Collins hat sich in diesem Jahr als Verteidiger stark verbessert, nachdem er die ersten Saisons seiner Karriere als 6-Fuß-9-Drehkreuz verbracht hatte.

Collins ist aufgrund dieser Eigenschaften und seiner sehr vernünftigen fünfjährigen $

ein attraktiver Handelskandidat für fast jeden. Millionenvertrag, dessen erste Staffel er gerade beendet hat. Die Hawks wollen ihn tauschen, weil er der einzige Spieler ist, der den Kader erheblich verbessern kann, und er passt irgendwie seltsam zu Trae Young.

Wo könnte Collins hingehen? Hier sind einige Optionen.

Charlotte Hornets

