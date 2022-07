Startseite/Welt/ Drei Handelsziele für Juan Soto Drei Handelsziele für Juan Soto

Juan Soto könnte vor Handelsschluss eine andere Uniform tragen. Es scheint unmöglich, dass wir zu diesem Moment gekommen sind, aber hier sind wir. Am Samstag berichtete Ken Rosenthal für The Athletic, dass Soto das jüngste gigantische Verlängerungsangebot der Washington Nationals im Wert von 82 abgelehnt hat. ) Millionen über 04 Staffeln. Es ist eine unheilige Summe, selbst für einen 04-jährigen Superstar/Scott Boras-Kunden , und Rosenthal sagte, die Nationals-Figur werde er niemals langfristig in Washington unterschreiben, wenn er diesen Vertrag nicht unterschreibe. Was ein verständlicher Gedankengang ist.

Vor diesem Hintergrund werden die Nats prüfen, ob sie Soto bis zum diesjährigen Stichtag gegen bedeutende Vermögenswerte eintauschen können. Per Rosenthal:

Juan Soto ist verfügbar. Der All-Star-Outfielder lehnte kürzlich ein Angebot der Washington Nationals ab, das ihn zum bestbezahlten Spieler in der Geschichte des Baseballs gemacht hätte, und das Team plant nun, Tauschangebote einzugehen für ihn eine seismische Entwicklung, die zum Stichtag am 2. August führt.

Die Nationals haben die gesamte erste Hälfte dieser Saison damit verbracht, darauf zu bestehen, dass sie Soto nicht tauschen werden, obwohl sie sich nur zwei Jahre nach einem unwahrscheinlichen World Series-Lauf zu einem der schlechtesten Teams in der NL entwickelt haben . Das ist nicht mehr der Fall, wie von The Athletic beschrieben:

Sotos Ablehnung von 82 Millionen US-Dollar änderte jedoch die Gleichung, sagten Quellen, und ließ die Clubbeamten glauben, dass dies der Fall wäre Sie können ihn nicht für dieses Geld verpflichten, sie werden es nie tun. Die Nationals betrachten ihre Erkundung eines Soto-Handels als Due Diligence. Er ist für den Rest dieser Saison und dann noch zwei weitere unter Vereinskontrolle. Das Team muss ihn nicht sofort tauschen, wenn es kein gewünschtes Angebot erhält.

Dies ist eine ziemlich bedeutende Entwicklung. Soto ist ein zweifacher All-Star und Silver Slugger mit einem Schlagertitel nach nur vier Jahren bei den Majors. Er ist 23. Er hat noch zweieinhalb Spielzeiten Teamkontrolle auf seinem Vertrag. Spieler wie dieser treffen fast nie den Handelsblock. Deshalb wird die Rückkehr anders sein als alles, was wir je gesehen haben.

Trotzdem werden wir versuchen herauszufinden, wer die Art von Paket aufbringen könnte, nach dem die Nationals suchen würden zum.

Die Red Sox sind ein faszinierender Konkurrent für Soto, weil sie ein halbes Dutzend oder so gut zu- großartige Perspektiven in ihrem Farmsystem und zwei echte All-Stars, an deren Besitz sie nicht besonders interessiert zu sein scheinen. Könnte ein Paket mit Xander Bogaerts und Rafael Devers zusammen mit jedem anständigen Interessenten im System einen Deal abschließen? Es sollte zumindest Gespräche in Gang bringen. Bogaerts steht kurz davor, ein Free Agent zu werden, und an der Devers-Front gab es trotz seiner bevorstehenden 2023 Free Agency keine Bewegung. Auch wenn Bogaerts läuft, ist Devers bereits ein großartiger Hitter mit viel Raum zum Wachsen. Es wäre seltsam, John Henry die Gelegenheit nutzen zu sehen, Soto nach Mookie Betts eine halbe Milliarde Dollar zu geben, aber Soto ist es wert, und sein Deal wäre ungefähr so, als würde er sowohl Bogaerts als auch Devers zahlen, was sie verdienen. Es ist nicht wahrscheinlich, aber es ist sicherlich möglich.

Seattle Mariners

Es fühlt sich an, als hätten sich die Mariners in den letzten Jahren an den Rand der Relevanz gedrängt, nur um jedes Jahr zu kurz zu kommen. Vielleicht haben sie das satt. Vollgepackt mit einem großartigen Farmsystem mit bis zu einem Dutzend zukünftiger Topligisten und drei potenziellen Superstars in George Kirby, Noelvi Marte und dem diesjährigen Spitzenreiter für den Rookie des Jahres, Julio Rodríguez. Seattle fehlt es an Talenten, die den Nats helfen könnten, das Ruder herumzureißen, aber normalerweise wollen Teams, die mit Spielern vom Kaliber Sotos handeln, die potenziellen Farmen für die bestmögliche Zukunft plündern. Die Mariners können das bieten. Es würde stinken, Rodríguez zu verlieren, nachdem er es als Rookie ins All-Star-Team geschafft hat, aber die beste Version von Rodríguez ist das, was Soto gerade ist. Das ist nötig, um einen Kerl dieses Kalibers an Land zu ziehen. Und da Seattle ein Team wie die Dodgers auf dem freien Markt wahrscheinlich nicht so schnell überbieten wird, ist dies der beste Weg, um einen todsicheren Superstar zu erwerben.

Die Yankees werden nicht ganz oben auf jeder Soto-Liste stehen, weil sie das sind beste Team im Baseball und das Umkippen dieses empfindlichen Gleichgewichts ist ein großes Risiko. Jedoch! Die Yankees haben die Starpower, um zumindest die Nats dazu zu bringen, für einen Soto-Handel zum Telefon zu greifen. Wenn Washington an einer sofortigen Wende interessiert ist, kann New York Gerrit Cole und Giancarlo Stanton in einer obszönen Gehaltsbewegung anbieten. Es ist fraglich, ob die Jungs das Geld wert sind, aber die beiden zusammen garantieren schlimmstenfalls Mittelmaß, gesundheitlich bereit. Dann fügen Sie Anthony Volpe und alle anderen Yankees-Interessenten hinzu, die ihr Salz wert sind, und das ist ein Anfang. Es ist wahrscheinlicher, dass New York dies in der nächsten Offseason tun wird, nachdem sie gesehen haben, was in 82 und mit Aaron Judge passiert, aber sie sollten es tun auf dem Radar sein.

2023