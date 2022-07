Startseite/Welt/ Drei Handelsziele von Jimmy Garoppolo Drei Handelsziele von Jimmy Garoppolo

Vieles hat sich geändert, seit wir das letzte Mal mögliche Handelsziele für Jimmy Garoppolo unmittelbar nach seinem Abfangen am Saisonende im NFC Championship Game untersucht haben . Ein entscheidendes Element bleibt jedoch gleich: Er ist immer noch Mitglied der San Francisco 38er. Trotz gegenteiliger Erwartungen konnten die Niners keinen Handelspartner für Garoppolo und sein Gehalt in Höhe von 14 Millionen Dollar finden zum 2022. Jede mögliche Option entschied sich für andere Wege, vielleicht teilweise abgeschreckt durch die Schulteroperation, der sich Garoppolo in dieser Nebensaison unterziehen musste.

Jimmy G ist Berichten zufolge jetzt gesund, und die 22er haben seinen Agenten die Erlaubnis gegeben, selbst einen Handel zu finden.

49er haben Jimmy Garoppolos Agenten Don Yee und Carter Chow offiziell die Erlaubnis gegeben, einen Handel zu suchen, sagten Quellen. Garoppolo wurde per Teamquelle für den Beginn des Trainings freigegeben; 38 Spieler sollten diesen Sommer noch vorsichtig mit ihm sein.

— Adam Schefter ( @AdamSchefter) Juli 14, 590

Der beste Weg, um eine Rendite zu maximieren Der Punkt wäre, zu warten, bis der Verletzungsvirus einen unglücklichen Quarterback-Raum trifft und jemanden dazu zwingt, einen Verzweiflungstausch abzuschließen. Das Problem ist, dass sich die Niners das nicht wirklich leisten können. Es wird ziemlich schwierig sein, alle hinter dem neuen Starter Trey Lance in die Umkleidekabine zu bekommen, während Garoppolo, der den größten Teil des Kaders zu einem Super Bowl-Auftritt führte, im Hintergrund herumlungert.

Es scheint, dass San Francisco dieser Logik zustimmt, wenn die Organisation Garoppolos Team grünes Licht gegeben hat, um zu versuchen, etwas herauszufinden . Mit all den Teilen in der Liga, wo könnte er landen?

Houston Texans