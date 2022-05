Startseite/Welt/ Drei Kyrie Irving Free Agency-Ziele Drei Kyrie Irving Free Agency-Ziele

Die Brooklyn Nets befinden sich in der Anfangsphase einer möglicherweise umstrittenen Nebensaison in Bezug auf Kyrie Irvings Zukunft. Irving hat in dieser Nebensaison eine Spieleroption, wird aber sehr wahrscheinlich aussteigen, um einen Max-Vertrag zu unterschreiben. Jüngstes Geschwätz deutet darauf hin, dass die Netze nicht bereit sind, Irving das anzubieten, nachdem er 81 Spiele in den letzten beiden Saisons aus verschiedenen … Gründen verpasst hat. Unglücklicherweise für die Nets deutet derselbe Scuttlebutt auch darauf hin, dass Kevin Durant ihn und Irving als Pauschalangebot sieht. Wenn man das weiß, wird das Franchise Kyrie in dieser Nebensaison wahrscheinlich einen gigantischen neuen Vertrag geben, und sei es nur, weil es fast garantiert, dass sie Durant für die Dauer seines Vertrags haben werden.

Aber was wäre, wenn sie es nicht täten? Was wäre, wenn sie sich entschieden, Durants Bluff aufzudecken und Kyrie zu sagen, dass er ein viel zu großes Fluchtrisiko darstellt, um über 81 Millionen Dollar zu verschenken? Technisch gesehen konnte keiner der Spieler etwas dagegen tun. Durant hat erst in der vergangenen Offseason eine Verlängerung um vier Jahre unterschrieben. Irving könnte es kommen sehen und sich für seine Spieleroption entscheiden, aber es fühlt sich an, als ob es kein Universum gibt, in dem er angesichts seiner langen Verletzungshistorie bereit ist, eine ganze Saison mit einem auslaufenden Vertrag zu spielen.

Sagen wir, alles, was passiert. Nehmen wir an, die Nets weigern sich, den maximalen Deal zu übernehmen, den Irving will, und er beschließt, seine Dienste auf den freien Markt zu bringen. Wer würde sich inspirieren lassen, für den temperamentvollen, aber außergewöhnlich talentierten Point Guard zu ponyen? Hier sind ein paar Möglichkeiten.

Los Angeles Lakers