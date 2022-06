Startseite/Welt/ Ed Hickox hat gerade die schlechteste Entscheidung der MLB-Saison 2022 getroffen Ed Hickox hat gerade die schlechteste Entscheidung der MLB-Saison 2022 getroffen

Wir haben das schon früher besprochen, aber MLB-Schiedsrichter waren in dieser Saison wirklich schlecht. Wie, wirklich schlecht. Aber trotz all der Schrecklichkeit, die wir bisher in der Saison gesehen haben, bringt ein Anruf vom Donnerstagnachmittag den Kuchen. Es kam über den erfahrenen Schiedsrichter Ed Hickox und es war umwerfend.

Um die Szene einzuläuten, standen sich die Los Angeles Dodgers und die Chicago White Sox im Guaranteed Rate Field gegenüber, als Cody Bellinger wieder Dylan Cease auf den Teller trat in der Spitze des zweiten Innings. Bei einem 0-1-Zähler entkorkte Cease eine wunderschöne Knöchelkurve, die genau in der Mitte der Zone landete. Hickox nannte es irgendwie einen Ball.

Schauen Sie sich das an: