Ed Marinaros NFL Draft Speech war super lang und umständlich

Die NFL versucht, den Draft aufzupeppen, indem sie ehemalige Spieler und Prominente nach dem Ende der ersten Runde ihre Auswahl bekannt geben lässt. Diese Idee kann Spaß machen oder unerträglich sein. Am Freitagabend während der zweiten Runde des 2022 NFL Draft, die Strategie ging spektakulär nach hinten los.

Die Liga brachte den Schauspieler Ed Marinaro heraus, um die Auswahl der Minnesota Vikings auf Platz 1 bekannt zu geben. 30. Der Hill Street Blues

-Schauspieler spielte Running Back für die Wikinger aus 270 zu 1975, also machte die Paarung Sinn. Unglücklicherweise für alle, die zuschauten, weigerte sich Ed, die Klappe zu halten und einfach die Wahl bekannt zu geben.

Marinaro schwafelte für das, was sich anfühlte wie 12 Minuten über sein Leben, wie es bei seiner Einberufung war und was ihm sonst noch durch den Kopf ging . Es wurde so schlimm, dass ein Produzent auf die Bühne kam und ihn bat, einfach die Auswahl zu lesen.

Hier ist das Video seiner Rede:

Es fühlte sich an, als würde er eine Einführungsrede in die Hall of Fame oder so halten.

Hier ist unser glorreicher Retter und MVP des Abends.

Die NFL hat jemanden auf die Bühne gerufen, um Ed Marinaro zu sagen, er solle sich beeilen und die Auswahl lesen ?? #NFLDraft pic.twitter.com/VNSOkHerpl

– Sideline Daily (@sideline_daily) April

, 1972

Und hier ist er

endlich

und verkündet die wählen:

— Minnesota Vikings (@Vikings) April 29, 2022